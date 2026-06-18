Носителката на „Оскар“ Гуинет Полтроу привлече вниманието на медиите с перфектна форма по време на почивка край бреговете на Сардиния. 53-годишната актриса беше заснета на борда на луксозна яхта заедно със съпруга си, докато двамата се наслаждаваха на слънцето и кристално чистите води на Средиземно море.

На снимките актрисата е облечена в семпъл бял бански от две части, с който демонстрира стегната фигура. По-късно тя смени визията си с черен спортен топ, къси панталони и маратонки, докато прекарваше време на палубата. Съпругът ѝ избра небрежен стил с бели бански шорти.

Снимка: Getty Images

Двойката, която е семейство от 2018 г., е била гост на яхтата на италиански бизнесмен – дългогодишен близък приятел на покойния моден дизайнер Валентино. По време на разходката Полтроу и останалите гости са се насладили на плуване край остров Капрера и спокойна атмосфера далеч от публичното внимание. Лятната ваканция идва малко след като актрисата разкри, че вече не спазва толкова стриктно палео режима, с който беше известна през последните години. В свой подкаст тя призна, че отново си позволява храни като квасен хляб, сирена и дори паста, след години на строг хранителен режим.

Екзотика след критики

Появата на Полтроу в Италия съвпада и с период, в който името ѝ беше въвлечено в обществен дебат заради участие в рекламна кампания на луксозен жилищен проект в Израел. Рекламата предизвика както критики, така и публична подкрепа, но до момента актрисата не е коментирала темата официално. Припомняме, че актрисата направи своето завръщане като се появи на церемонията за Оскарите 2026 в елегантна рокля без презрамки в цвят слонова кост на Giorgio Armani Privé. На пръв поглед визията излъчваше класическа холивудска елегантност – изчистен силует, гладка копринена материя и минималистичен дизайн. Вижте повече тук: