Когато си дъщеря на „уелнес гуруто“ Гуинет Полтроу и рок легендата Крис Мартин, светът очаква от теб съвършенство по рождение. 21-годишната Епъл Мартин обаче реши да свали маската на „перфектното момиче“ и да покаже лицето си такова, каквото е – със следите от изпити, стрес и типичните за възрастта кожни проблеми.

В интервю за Vogue, моделът споделя не само рутината си на „стресирана студентка“, но и защо е решила да спре с козметичните корекции още преди да ги е започнала.

Снимка: Getty Images

„Време е да си призная“, казва Епъл пред камерата, докато показва лицето си без капка грим, сочи In style.

Вместо да крие несъвършенствата, тя говори за тях с лекота, която рядко срещаме в Холивуд. От грешките с филърите до борбата със самочувствието заради акнето – Епъл Мартин дава урок по автентичност, който всяко момиче в 20-те си години трябва да чуе.

Урокът на 18-годишната Епъл

Снимка: Getty Images

Голямото признание на Епъл е свързано с една-единствена козметична процедура, която си е правила точно в зората на пълнолетието си.

„Веднъж си сложих филър за устни, бях на 18. Мисля, че резултатът е твърде голям, твърде изкуствен“, споделя тя.

Епъл предпочита „оптичната илюзия“ пред инжекциите. Тя разкрива, че много хора все още мислят, че има филъри, но истината е в молива за устни. А какъв е нейният трик? Очертаване съвсем малко над естествената линия и завършване с гланц.

Акнето и стресът при тийнеджърите

Въпреки че е модел, Епъл не се притеснява да посочи пъпките по челото си. Тя разказва, че в гимназията проблемите с кожата сериозно са разклатили психиката ѝ и са повлияли на самочувствието ѝ, но днес гледа на това по съвсем различен начин.

„Сега просто си мисля: аз съм човек. Какво мога да направя? Ако имам пъпка, това не е краят на живота ми. Колкото повече се стресираш, толкова по-лошо става“, заявава тя.

Според нея, тайната на добрата кожа не е само в скъпата козметика, а в начина на мислене. Като студентка, тя често е под напрежение, но вече знае, че перфектната кожа е мит, а „човешкото“ лице е много по-красиво.

Рутината на една „стресирана студентка“

Епъл демонстрира как подчертава емблематичните си пухкави бузи и как постига перфектната очна линия. Нейният подход към красотата е комбинация от минимализъм и приемане на дефектите, което я прави любимка на Gen Z поколението.

Припомняме, че пътят на Гуинет Полтроу и вокалиста на Coldplay Крис Мартин се раздели официално през 2014 г. Двамата остават пример за перфектно сътрудничество в името на своите наследници. Холивудската актриса се гордее с двете си деца, които вече уверено градят собствения си имидж:

Епъл Блайт Алисън Мартин (родена на 14 май 2004 г.): Порасналата дъщеря на двойката, която не само е копие на известната си майка, но и все по-често е главен герой на престижни модни и светски събития.

Порасналата дъщеря на двойката, която не само е копие на известната си майка, но и все по-често е главен герой на престижни модни и светски събития. Моузес Брус Антъни Мартин (роден на 8 април 2006 г.): По-малкият брат на Епъл, който предпочита по-дискретен начин на живот, но вече проявява сериозен интерес към музиката и изкуството, наследявайки творческия ген на баща си.

