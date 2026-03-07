Актрисата, позната от „Емили в Париж“, Лили Колинс казва, че годежният ѝ пръстен винаги ще има специално място в сърцето ѝ, а сега той е отново на пръста ѝ! След като скъпоценното бижу беше открадното, то вече е открито и при своята специална притежателка.

На 6 март 36-годишната актриса от „Емили в Париж“ разкри в своите Instagram Stories, че е останала „без думи“, след като Hakimian Imports Chicago Jewelers успя да върне „оригиналния“ ѝ диамантен пръстен с розова шлифовка, три години след като е изчезнал.

„Това, че този пръстен се върна у дома, означава толкова много за нас“, написа тя над селфи, на което показваше пръстена си. „Все още не мога да повярвам, че е отново на пръста ми.“

Вещите на Колинс бяха откраднати от хотел, в който беше отседнала в миналото. Годежният пръстен на Колинс, заедно с венчалната ѝ халка също изчезнаха, заедно с още нейни принадлежности, по време на престоя ѝ в хотел в Западен Холивуд на 6 май 2023 г.

Снимка: https://www.instagram.com

По това време шерифският отдел на Лос Анджелис потвърди пред People, че служители на реда са откликнали на сигнал за взлом в хотел Edition на булевард Сънсет, след като вещи на известна знаменитост са били откраднати от шкафче. Актрисата е била в спа центъра и е заключила вещите си, но след завръщането си в стаята е разбрала, че ги няма. Откраднатите ѝ вещи се оценяват на повече от 10 000 долара.

Лили Колинс и съпругът ѝ Чарли Макдауъл (син на актрисата Мери Стийнбъргън и актьора Малкълм Макдауъл) се сгодиха през септември 2020 г. Те обявиха новината в Instagram, публикувайки снимки от момента на предложението си и близък план на пръстена.

Снимка: https://www.instagram.com

В участие в предаването „На живо с Кели и Райън“, Колинс каза, че е „много изненадана“ от пръстена по поръчка, създаден от Ирен Нойвирт. „Но това е точно това, което бих искала, а той очевидно ме познава толкова добре.“

Двамата се ожениха на 4 септември 2021 г. в Дънтън, Колорадо.

„Никога не съм искала да бъда нечия повече, отколкото съм твоя, а сега станах твоя съпруга“, написа актрисата в Instagram, заедно със снимка, на която се целуват пред олтара.

За сватбата Колинс носеше рокля по поръчка на Ralph Lauren, която тя описа като „вълшебна“, смесица от американски уестърн и британски викториански стил. Роклята е ръчно изработена за близо 200 часа и е украсена с дантела, копринени органза листенца и микрофлорални апликации с кристали Swarovski. Облеклото беше допълнено от ефектна пелерина с качулка до пода.

Лили Колинс скоро ще играе Одри Хепбърн в нов филм за създаването на „Закуска в Тифани“, един от най-известните филми на актрисата. Така че несъмнено предстоят още запомнящи се участия с впечатляващи бижута за звездата.

На 23 февруари Колинс потвърди, че ще играе Одри Хепбърн - британската актриса и икона на елегантността, която почина на 63-годишна възраст през 1993 г. - във филм, който ще ни отведе зад кулисите на романтичната комедия от 1961 г., с която Хепбърн най-често се свързва.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER