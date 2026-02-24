Актрисата Лили Колинс е избрана да изиграе легендарната Одри Хепбърн в предстоящ филм за създаване на класиката от 1961 г. "Закуска в Тифани". Проектът ще представи задкулисната история на една от най-емблематичните продукции в холивудската история.

За проекта

Филмът, който все още няма официално заглавие, е базиран на документалната книга на Сам Уасон Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman. Тази книга представя първия „пълен разказ“ за това как е създаден оригиналният филм, включително истории за ключови фигури от продукцията. 36-годишната актриса ще бъде и продуцент на проекта. А сценарият е дело на Алена Смит, известна с работата си по сериала Dickinson, според информация на Variety.

Снимка: Getty Images

Какво ще разказва филмът

Класическият филм „Закуска в Тифани“ е създаден по едноименната новела на Труман Капоти и проследява историята на ексцентричната нюйоркска бохемка Холи Голайтли, чийто живот се променя след срещата ѝ с млад и финансово затруднен писател, нанесъл се в същата жилищна сграда. Новият проект е представян като първото цялостно изследване на процеса по създаването на емблематичната лента, като ще се фокусира върху динамичните събития около подготовката, кастинга и самите снимки на продукцията.

Снимка: Getty Images

По информация от разпространените прессъобщения сюжетът ще се съсредоточи върху напрегнатия и често хаотичен етап на предпродукцията, когато около проекта възникват редица творчески и организационни конфликти – най-вече по отношение на избора на актриса за главната роля. Труман Капоти настоявал Холи Голайтли да бъде изиграна от Мерилин Монро и приемал решението на студио "Paramount" да заложи на Одри Хепбърн като своеобразно предателство спрямо първоначалната му визия за този творчески проект.

Лили Колинс сбъдна мечтата си!

Актрисата публикува новината в социалните мрежи, отбелязвайки, че работи по този проект близо десет години и че е изпълнена с огромно възхищение към Одри Хепбърн. Тя описва участието си като „чест и удоволствие“, които дори не могат да се опишат с думи. С вълнение и нетърпение, Колинс се впуска в това предизвикателство, което определено ще бъде голяма стъпка напред в кариерата й.

