На 15 март 2026 г., в деня на церемонията по връчването на наградите „Оскар“, българската актриса Мария Бакалова присъства на 34-ото издание на традиционното благотворително Оскар парти на Eлтън Джон - AIDS Foundation в Холивуд.

Събитието, организирано от Елтън Джон, се провежда всяка година по време на седмицата на наградите „Оскар“ и е сред най-значимите благотворителни инициативи, съчетаващи холивудския блясък с кауза в подкрепа на борбата срещу ХИВ и СПИН.

Награди и светски лукс

На гала вечерта присъстваха редица известни личности от света на киното, музиката и модата, сред които Донатела Версаче, Том Холанд, Крис Рок, Кристен Стюарт, Дуа Липа, Шарън Осбърн и Джак Осбърн, както и Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Пелц Бекъм, наред с много други гости.

По време на престоя си в Лос Анджелис актрисата се включи и в няколко от най-популярните събития, съпътстващи сезона на наградите. В дните преди официалната церемония на Оскарите 2026, тя бе сред гостите на събития от програмата на Oscar Week, включително Vanity Fair’s Vanities: A Night for Young Hollywood, както и на CAA Pre-Oscar Party в The Living Room Club.

С присъствието си на тези престижни събития Мария Бакалова отново се нареди сред едни от най-известните и обичани световни звезди.

