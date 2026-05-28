Георги Гатев - чаровният оператор, който влезе в ролята на ерген в най-романтичното риалити - "Ергенът" 5, сподели интересни неща за себе си, както и в какви отношения е с Румяна ексклузивно пред Ladyzone.bg. Той разкри подробности за преживяването си в предаването и дали всъщност съжалява за нещо, което се е случило там.

"Най-интересната ми история в живота е, че влязох в "Ергенът" като ерген"

От оператор до ерген, Гатев определено преживя интересни обрати и вълнуващи емоции, а пред нас сподели, че влизането му в предаването като ерген е една от най-интересните случки в живота му. Георги Гатев обаче признава, че не съжалява за нищо и не би променил онова, което се е случило по време на риалитито.

"Не съжалявам за нищо!" - категоричен бе той.

За уроците, които е научил от "Ергенът", Георги е убеден, че "няма нищо страшно да бъдеш смел и да слушаш сърцето си".

За себе си споделя откровено, че като тийнейджър се е случвало да бяга от училище, а момиче е целунал за първи път в предучилищната, зад беседка. Вълнуващо и по детски. Към момента е в нормални отношения с другите ергени и участничките, но един въпрос вълнува зрителите особено силно - какво се е случило между него и Румяна в България? Имало ли е шанс за тях като двойка след екзотичното преживяване в Шри Ланка? Вижте какво сподели той за Руми - във видеото най-отгоре.