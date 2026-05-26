Много жени мечтаят да запазят свежото и младежко излъчване с годините, но малцина осъзнават колко голяма роля играе правилният цвят на косата. След 50-те една подходяща промяна в нюанса може визуално да подмлади лицето, да омекоти чертите и дори да „изтрие“ до 15 години от външния вид.

Според стилистите това е карамеленият цвят, уверява агенция УНИАН. Той беше много популярен преди около 10 години, след това изчезна от модния Олимп и сега се появи отново.

През пролетта на 2026 г. той се превърна в един от най-популярните нюанси и с основание - отива на всички, ако вашият фризьор знае как да избере правилния тон.

Самият карамелен цвят на косата се намира в русия цветови спектър. Там той придобива дълбочина, но все пак запазва ефирност. Ако попитате фризьорите кой цвят прави една жена да изглежда по-млада, те с удоволствие ще ви обяснят защо избират карамел. Това е така, защото златистите тонове могат визуално да изравнят тена на кожата и да отразяват светлината върху нея. На фона на карамелени кичури лицето ще изглежда по-гладко и красиво без никакви допълнителни ефекти.

Освен това, карамеленият цвят на косата създава плавен преход от корените към краищата, без резкия контраст, който се получава при други нюанси. Независимо от техниката на боядисване, резултатът ще бъде приблизително един и същ.

Така че, ако не сте сигурни кой цвят на косата прави някого да изглежда по-млад след 60-годишна възраст или малко по-млада жена, не пропускайте да опитате карамеленият. Той отива на всички, но изглежда най-привлекателно на жени с топли или неутрални подтонове. Това е лесно да се забележи – просто погледнете вените си. Ако са зелени или маслинени, карамелената коса ще изглежда просто великолепно, без да се сблъсква с тена на кожата ви.

Но ако жената има студен подтон като розова или порцеланова кожа със сини или синкави жилки най-добре е да избягвате класическия карамелен нюанс. Най-добре е да помолите стилиста си да „добави малко пепелен“ нюанс и да го измести към хладна цветова палитра. Луксозният карамел ще остане, но ще стане по-мек, без да добавя нездравословен жълтеникав оттенък към кожата.