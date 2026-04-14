70-годишна британка Шърли Янес разкри как успява да изглежда с 20-години по-млада пред „Дейли Мейл“.

Според Янес, хората често си мислят, че е само на 50. Обикновено предполагат, че тайната на младостта ѝ се крие в козметични процедури, многоетапна грижа за кожата, изтощителни тренировки и добавки.

Обаче нещата са много по-неочаквани. Британката обясни, че красотата ѝ произтича от отказването от това, което тя смята за крайности. Например, Янес спира да пие алкохол, да яде месо и млечни продукти и да прави секс.

Тя признава, че цели 20 години не е правила секс. Въпреки че много лекари твърдят, че активният сексуален живот е полезен за здравето, Янес смята, че други аспекти на връзките с мъже са далеч по-вредни.

„Едва когато се откъснах от всичко това, осъзнах колко енергия ми костват и ме изтощават романтичните връзки“, отбелязва британката.

Тя казва, че връзките твърде често са съпроводени от емоционален стрес: трябва да правите компромиси с партньора си, да му предоставяте емоционална подкрепа и да полагате усилия да поддържате чувствата си.

Без всичко това Янес започнала да се чувства много по-добре.

„Осъзнах, че стареенето не е нещо, с което можете да се справите с чудодейни кремове или медицински интервенции. Става въпрос повече за изборите, които правим всеки ден, как живеем, какво консумираме и къде насочваме емоционалната си енергия“, каза Шърли Янес.

По-рано беше съобщено за нейната сънародничка Джесика Джерард, която е на 40 години, а пък изглежда като 20-годишна. Нейната тайна е правилната грижа за кожата, включително избягването на тен.