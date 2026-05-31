Прея гостува днес в студиото на „Тази събота и неделя“, за да сподели любопитни подробности за албума й „Лава“, който включва много нови песни. Това е третият й самостоятелен албум, а цялата информация, която има за него до този момент, е, че той ще бъде много различен за изпълнителката. Защо е толкова различен? Ето какво сподели самата тя в предването по bTV.

"Аз, като след „Лава“, наистина, рестартирах чисто артистично нещо в сърцето си и съзнанието ми се промени. Може би се ъпдейтна, така да кажа. Не бих казал, че се промени из основи. Аз съм същият човек. Просто по-известена негова версия - като артист със сигурност. Просто така си минах през разни трансформации. И „Лава“ е резултатът от тях", каза Прея.

"Аз си бях казала, че около година ще се отдръпна от светския живот, да го кажем най-общо. И ще се заровя повече в творчество, в интроспекция, в по-дълбоко в себе си", допълява певицата.

Но каква е причината за това? „Буквално нещо като бърнаут, да кажем, се получи. И понеже това да си артист, всъщност съпътства около себе си много други дейности, които понякога те отдалечават всъщност от изкуството ти“, споделя тя.

„Аз бях готова отдавна да се върна. Просто така си бяхме подредили излизането на „Лава“. Албумът от доста отдавна беше в 80-90% готовност. И вече много финални щрихи изпипвахме накрая. Аз не издържах - бях на висок старт от много време“, не крие вълнението си певицата.

„Просто си експериментирахме и се оттърсихме от рамките на стилове и на жанрове. И успяхме да създадем нещо, което си е така изконно мое“, коментира тя звученето на албума.

„Аз мисля, че не трябва да правим изкуство от камбанарията на какво искат да чуят хората. По-скоро, напротив, ние трябва да си представяме неща, които не съществуват още. Това ни е работата на артистите“, категорична е Прея.

„Освен това, това е едно от нещата, които не са ни прави уникални пред света. Фолклорът ни е изключително специален. Уникален, бих казала. Така че е съвсем логично да се обърнем натам“, допълва певицата.

