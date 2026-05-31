Италианският актьор Франко Неро откри звезда с името си в Алеята на славата в Стара Загора и засади своя липа в пространството пред Старозагорската опера. Събитието бе в рамките на 13-ото издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа“, който се провежда в града.

Снощи той получи голямата награда „Златната липа“ за цялостен принос в киното. По традиция във втория фестивален ден носителят на голямата награда открива своя звезда с името си в Алеята на славата и засажда своя липа. Досега носители на наградата са Мария Статулова (2013), Джанкарло Джанини (2014), Васил Махайлов (2015), Татяна Лолова (2016), Гинка Станчева (2017), Васил Банов (2018), Ян Енглерт (2019), Владимир Пенев (2021), Георги Мамалев (2022), Любен Чаталов (2023), Ели Скорчева (2024) и Павел Поппандов през 2025 г.

„Това е началото на живота, поставянето на основите“, каза Франко Неро след откриването на своята почетна звезда.

Преди церемонията директорът на кинофорума Магдалена Ралчева и Франко Неро дадоха пресконференция за представителите на медиите, на която актьорът разказа за своята кариера и сподели впечатленията си от фестивала, България и Стара Загора.

Магдалена Ралчева припомни, че вече 13 години фестивалът предлага не само силна филмова селекция и богата съпътстваща програма, но и отдава почит на изявени личности, оставили трайна следа в световното киноизкуство.

Тя отбеляза, че през годините традицията за засаждане на липи е събрала едни от най-големите имена на българското кино и редица значими фигури от европейското кино, превръщайки Алеята на липите в своеобразен символ на фестивала.

По нейните думи присъствието на Франко Неро на 13-ото издание на „Златната липа“ е голяма чест както за фестивала, така и за неговата публика. Тя подчерта, че гостуването на световноизвестния актьор е признание за международния авторитет, който форумът е изградил през годините.

По време на срещата с медиите Неро разказа за началото на своя професионален път. Той сподели, че на 18-годишна възраст е започнал да следва в университет в Милано и едновременно с това е работил в компания, но мечтата му да стане актьор го отвежда в Рим.

На въпрос коя е любимата му роля актьорът отговори, че не може да посочи само една. „Това е като да попитате майка кое от децата си обича най-много“, каза той. По думите му всеки филм, в който е участвал, е бил важен за него, независимо от крайния резултат.

Неро подчерта, че винаги е оставал верен на проектите, в които се е включвал, и е работил в почти всички филмови жанрове. Той отдаде голяма част от професионалното си развитие на британския актьор Лорънс Оливие, с когото е имал възможност да работи.

Италианският актьор разказа, че Оливие го е посъветвал да не се ограничава само с положителни роли, а да търси разнообразни образи, които да му позволят да се развива като артист. „Послушах го и съм му много признателен“, каза Неро, като добави, че е споменал този съвет и при получаването на своята звезда на Холивудската алея на славата.

Той отбеляза, че през годините се е превъплъщавал в множество различни персонажи и именно това разнообразие е поддържало ентусиазма му към професията. „Чувствам се млад, защото все още изпитвам същото вълнение от работата си. Предстоят ми още много продукции“, заяви актьорът.

Неро разказа и за книгата си „Джанго и другите“, публикувана преди три години. В нея той описва множество спомени и срещи с големи личности от света на киното, сред които Пол Нюман и Марлон Брандо.

Актьорът коментира и развитието на България през последните години. По думите му страната придобива все по-модерен и европейски облик. Той припомни предишното си посещение у нас преди около десетилетие и впечатленията си от снимачните бази в „Ню Бояна филм студиос“, където са заснети редица световни продукции.

„Не бях чувал за фестивала в Стара Загора, но изпитвам искрено удовлетворение, че съм тук. Фестивалът е великолепен. Чувствам се като у дома си и като голяма личност“, каза още Франко Неро.