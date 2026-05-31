Певецът Тино, познат на зрителите на bTV от участието си в музикалното шоу "Гласът на България, обявява идването на своя втори албум с песента „Била си ти”.

„Мина толкова време от първия ми албум и нуждата да актуализирам звученето и лириката си спрямо порасналото ми аз и всичко случило се вече се усещаше силно! Усещам и че покрай прекрасните колаборации, които създадохме, публиката ми също изпитва и заявява своята нужда от следващите солови песни”, казва Тино.

По първия сингъл от предстоящия албум, както и по всички останали песни, той работи в студиото с продуцента Денис Попстоев.

Работата им започва в началото на тази година, като музиката и текстовете на песните преди това вече са се появили в усамотение в софийския дом на Тино, където са се родили песни като „Недей да ме будиш”, Вечност или?” и „Налей”.

„Песента „Била си ти” е само началото на едно дълго и болезнено разгръщане на това страдание, което единствено любовта може да причини. Тя е първичната реакция към осъзнаването на идващия край и донякъде е дори защитна реакция”, коментира Тино.

„В началото на миналото лято пуснах песента първо на Папи Ханс, който ми беше помогнал с добри насоки за изпяването на „Налей”. Сега ми посочи как да направя текста на „Била си ти” още по-въздействащ и конкретен, както и отново допринесе с добрия си вкус за изпяването на фразите, за което съм много признателен”, допълва артистът.

Благодарности отправя и към своя дългогодишен приятел Виктор Добрев, с когото създават визуализацията към песента.