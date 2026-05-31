На 31 май 1976 г. в ирланската столица Дъблин се ражда едно от най-емблематинчите имена на съвременното кино Колин Фарел, който днес празнвуа 50-годишен юбилей!

Колин Фарел е номиниран за Оскар в категория най-добър актьор за ролята си във филма „Баншите от Инишерин“, а ние ви предлагаме да видите още 10 интересни факта от живота на ирландския актьор.

1. Изпитва страх от летене

Актьорът изпитва страх от летене, известен като аерофобия. Той чувства силна тревога, когато се качи на самолет и затова избягва да лети. Въпреки страха си Фарел все пак успява да пътува по света заради актьорската си кариера, разчитайки на други форми на транспорт като автомобили, лодки и влакове.

2. Колин избягва да гледа собствените си филми

Фарел е известен с това, че не обича да гледа собствените си филми. Той смята това за много изнервящо. Казвал е, че това го кара да се чувства неудобно, затова предпочита да стои далеч от киното, когато излизат негови филми. Дори е стигал дотам, че е молил приятелите и семейството си да не гледат филмите му, споделят от 10 Facts about.

Снимка: Getty Images

3. Майка му го насърчава да стане актьор

Когато Колин е още дете, майка му е решена да го привлече към сценичните изкуства. Тя окуражава брат му Емон да взема уроци по танци, а съвсем скоро и Колин се включва в тях. Въпреки че първоначално не желае, Колин скоро открива, че уроците му харесват.

4. Колин мечтае да стане футболист

Единствената мечта на Фарел като малък е да стане професионален футболист. Той е запален по този спорт и прекарва дълги часове в усъвършенстване на уменията си на терена. Въпреки всеотдайността си, Фарел в крайна сметка осъзнава, че бъдещето му е другаде, и решава да преследва актьорска кариера.

Снимка: Getty Images

5. Братът на Фарел плаща таксата му за сбъдване на актьорската му мечта

През 1996 г. Колин решава да осъществи мечтата си да стане актьор. Брат му плаща 20 паунда за записването му в Gaiety School of Drama, известна школа по актьорско майсторство в Дъблин, Ирландия. Това е първата стъпка по пътя на Колин към превръщането му в един от най-успешните актьори.

6. Сексуалността на Колин

Сексуалността на Колин Фарел е обект на много спекулации през годините, като много хора подозират, че той е гей. През 2005 г. тези слухове се разпалиха отново, когато той беше заснет да дава кратка целувка по устата на емблематичния футболист Диего Марадона. Тази неочаквана проява на привързаност предизвиква вълнение в медиите, като много хора поставят под въпрос сексуалността на Фарел и спекулират за естеството на връзката му с Марадона.

Снимка: Getty Images

7. Най-известният пушач в Холивуд

Колин Фарел е известен с навика си да пуши. Актьорите и екипът на филма „Телефонна кабина" стават свидетели на това как той изпушва изумителните шест кутии цигари всеки ден! Въпреки усилията си Фарел така и не успява да се откаже от този навик, което го прави един от най-известните пушачи в Холивуд.

8. Актьорът между оцеляването и успеха

Колин Фарел се ражда преждевременно и тежи едва 1 кг и 600 грама. Въпреки трудностите още при при появата си на бял свят, той се превръща в успешен актьор, участвайки във филми като „В Брюж", „Омарът" и „Фантастични животни и къде да ги намерим". Неговата забележителна история на оцеляване и успех е вдъхновение за мнозина.

Снимка: Getty Images

9. Ал Пачино хвали Колин Фарел

Колин Фарел е огромен фен на Ал Пачино и е в пълен възторг, когато Пачино го признава за „най-добрия актьор на поколението". Това е огромна чест за Фарел, който от години се възхищава на Пачино и се вдъхновява от работата му. Това е момент, който Фарел никога няма да забрави, и припомня за влиянието, което Пачино оказа върху кариерата му.

10. Обявен е за един от 50-те най-красиви хора в света

През 2003 г. Фарел е отличен от списание People като един от 50-те най-красиви хора в света. По това време кариерата му е във възход, след като участва във филми като „Телефонна кабина" и „Новобранецът", а добрият му външен вид и чар му спечелват място в списъка. Включването му в годишната класация на списанието е доказателство за нарастващата му популярност и признание като холивудска звезда.