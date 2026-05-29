Все повече млади хора страдат от заболявания на нервната имунна система, като дори децата не са пощадени. Много пациенти се лутат между конвенционалната и алтернативната медицина. Доцент доктор Димитър Колев, невролог и индийския аюрведа лечител доктор Прашант Рагаван гостуват в студиото на "Преди обед".

Статистиката е тревожна - възрастта за отключване на множествена склероза е паднала до 10 години. Това означава, че може да се открие и при деца.

"Вече се размиват границите между детската възраст и възрастта, в която обичайно сме свикнали и наблюдаваме множествената склероза - след 18 години. Това действително е алармиращ сигнал и не е случайно. Преди 10-на дена имаше конференция в Брюксел, под егидата на Роберта Мецоли. Тя беше посветена на автоимунните заболявание при децата. Тази статистика явно вече плаши в цяла Европа. На конференцията "Мозъкът - проблеми и решения", на 30 май в кино "Люмиер", ще дискутираме и тази тема." - споделя доцент доктор Димитър Колев.



Припомняме, че конференцията ще се проведе на 30 май (събота) от 10:00 до 17:00 ч. в Кино „Люмиер“, зала 11 на НДК. Темата тази година поставя фокус върху причините за автоимунните и невродегенеративните заболявания, както и върху възможностите за превенция, възстановяване и по-добро качество на живот.

Доктор Прашант Рагаван е индийски аюрведа лекар, с много голям опит. Той е създател на клиниката Аюш Прана, специализирал в лечението на неврологични и автоимунни заболявания. Още от ранно детство развива умения в изучаването и създаването на билкови продукти за лечение на различни заболявания. Днес може да идентифицира повече от 300 лечебни растения. По време на престоя му в Германия и опита в лечението на МС, д-р Прашант разбира, че конвенционалното й лечение освен че включва скъпоструващи медикаменти, в голям процент от случаите остава без резултат, а голяма част от пациентите с тази диагноза не след дълго са принудени да прекарат живота си на инвалиден стол. Това го мотивира да посвети целия си живот именно на това тежко дегенеративно заболяване – множествената склероза.

При един от случаите в клиниката, в края на лечението си пациент изкачва висок планински връх, а в момента се готви и за изкачване на Еверест.

