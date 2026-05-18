На 30 и 31 май София ще бъде домакин на две събития, посветени на каузата за по-добър живот на хората с множествена склероза – международната конференция „Мозъкът – проблеми и решения III“ и благотворителното бягане в подкрепа на млади хора с диагнозата. Инициативите се организират от фондация „МС – Мога Сам“ по повод Световния ден на множествената склероза.

Част от най-обичаните и вдъхновяващи български спортисти и обществени личности като Ивет Лалова, Карин Околие, Александра Жекова, Красимир Георгиев, Мария Попова и още много популярни българи подкрепиха кампанията.

Kонференция „Мозъкът – проблеми и решения“

В момент, в който заболяванията на мозъка се увеличават в световен мащаб, лекари, учени и специалисти от три континента отново се събират в София за третото издание на международната конференция „Мозъкът – проблеми и решения“.

Конференцията ще се проведе на 30 май (събота) от 10:00 до 17:00 ч. в Кино „Люмиер“, зала 11 на НДК.

Темата тази година поставя фокус върху причините за автоимунните и невродегенеративните заболявания, както и върху възможностите за превенция, възстановяване и по-добро качество на живот. Сред основните акценти в програмата са връзката между микробиома, имунната система и мозъка, невропластичността, влиянието на психиката върху здравето и различни интегративни подходи към лечението.

По неофициални данни около 12 000 души в България живеят с множествена склероза, а всяка година се диагностицират нови случаи, включително при деца и млади хора. Именно затова ден след конференцията каузата ще продължи извън залата – чрез движение, общност и солидарност.

На сцената ще се срещнат специалисти от САЩ, Индия, Австрия и България. Водещ на конференцията ще бъде Биляна Савова – основател на фондация „МС – Мога Сам“. Преди 17 години тя е диагностицирана с множествена склероза и получава прогноза, че до две години ще бъде в инвалидна количка. Днес Биляна продължава активно да работи в подкрепа на хората с диагнозата и да развива програми за личностна трансформация и психо-емоционална подкрепа.

На 31 май фондация „МС – Мога Сам“ организира благотворително бягане в Южния парк (на поляната в дясно от входа на парка откъм бул. Витоша) в подкрепа на младежи с множествена склероза. Събитието не е състезание, а символ на съпричастност. Участниците могат да бягат, да ходят, да се включат с велосипед или просто да бъдат част от инициативата. Всяко участие е жест на подкрепа към хората, които ежедневно живеят с предизвикателствата на заболяването.

Фондация „МС – Мога Сам“ кани всички, които искат да подкрепят каузата, да се включат в двете събития.

Как да се включите

Конференция – 30 май, НДК Регистрация за конференцията

Благотворително бягане – 31 май, Южен парк Регистрация за бягането

Повече за фондацията

Фондацията започва като движение през 2013 г. и е официално регистрирана през 2015 г. Днес тя отбелязва 10 години активна подкрепа за хората, живеещи с множествена склероза. Мисията ѝ е да предоставя достъп до актуална информация, нови методи на лечение и психо-емоционална подкрепа, така че всеки пациент да може да направи информирани избори за здравето и живота си.