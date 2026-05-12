На Giro d’Italia Grande Partenza тази година имаше всичко: колоездачи, фенове, музика, цветове… и два огромни динозавъра, които се превърнаха в звезди. Но зад забавната гледка се крие неочаквана драма: мъжкият динозавър е изгубил брачната си халка. Да, точно така — докато радват децата, танцуват, снимат се и раздават настроение, халката изчезва някъде.
Кои са динозаврите?
Тя е жена, която облича костюм на динозавър със същата увереност, с която други носят сатенена рокля и токчета. Заедно със съпруга си те са известни сред приятели и познати като „динозаврите“, защото костюмите им са част от живота им от… сватбата.
Историята е прекрасна: Съпругът планира да я изненада, като дойде да я вземе, облечен като динозавър. Но Деси разбира и решава да го „надцака“ — купува си същия костюм и го чака вече облечена. Оттогава динозаврите са техният запазен знак — появяват се на рождени дни, събития, празници, а сега и на Giro d’Italia.
Как изглежда изгубената халка?
Халката е класически златен пръстен, без надписи. Двойката пази другата от комплекта и е готова да я покаже, ако някой открие изгубената.
Последно костюмите са свалени на платения паркинг Бурлекс във Велико Търново, хвърлени набързо в багажника, след което двамата отпътуват към Боровец. Затова те молят всички, които са били на събитието да проверят снимки, клипове и местата, на които са се движили.
Динозаврите по света: оказва се, че не са единствените
Костюмите на динозаври отдавна са културен феномен. Ето няколко любопитни случая от света, които показват, че „динозавърската мода“ е по-популярна, отколкото изглежда:
Динозаври на маратони
В Лондон, Ню Йорк и Токио редовно се появяват бегачи в T-Rex костюми. Най-известният случай е от Лондонския маратон, където участник в огромен надуваем костюм финишира за над 6 часа, но стана световна сензация.
Динозаври на сватби
В САЩ и Австралия има десетки истории за младоженци, които се появяват на сватбата си в T-Rex костюми — като шега или като символ на връзката им. Една двойка дори прави цялата си фотосесия в динокостюми.
Динозаври в училища
Учители по света често използват костюма, за да изненадат учениците си — особено в първия учебен ден. В Япония директор на училище посреща първолаците, облечен като T-Rex, за да намали стреса им.
Какво се случва на Giro d’Italia?
Феновете там винаги са били… екстравагантни. Giro е известен с това, че привлича най-цветните и креативни фенове в света на спорта. Ето някои от най-запомнящите се костюми през годините:
Розовт дявол (El Diablo)
Легендарният Дитер „El Diablo“ Сенфт — човекът с тризъбеца, е емблема на колоездачните обиколки. Появява се в червено-черен костюм с огромен тризъбец и е част от атмосферата на Giro, Tour и Vuelta от десетилетия.
Гигантски розови фламинго
На няколко етапа фенове се появяват с огромни фламинго костюми — в чест на розовата фланелка (Maglia Rosa).
Крави, пингвини, банани и супергерои
По планинските етапи често се виждат фенове, облечени като:
- крави
- пингвини
- банани
- Батман
- Супер Марио
Това е част от културата на Giro — колкото по-странно, толкова по-добре.
Фенът-супергерой, който тича до колоездачите
Един от най-известните фенове е човек, който всяка година се появява в различен супергеройски костюм и тича до колоездачите по стръмните изкачвания.
