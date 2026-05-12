На Giro d’Italia Grande Partenza тази година имаше всичко: колоездачи, фенове, музика, цветове… и два огромни динозавъра, които се превърнаха в звезди. Но зад забавната гледка се крие неочаквана драма: мъжкият динозавър е изгубил брачната си халка. Да, точно така — докато радват децата, танцуват, снимат се и раздават настроение, халката изчезва някъде.

Кои са динозаврите?

Тя е жена, която облича костюм на динозавър със същата увереност, с която други носят сатенена рокля и токчета. Заедно със съпруга си те са известни сред приятели и познати като „динозаврите“, защото костюмите им са част от живота им от… сватбата.

Историята е прекрасна: Съпругът планира да я изненада, като дойде да я вземе, облечен като динозавър. Но Деси разбира и решава да го „надцака“ — купува си същия костюм и го чака вече облечена. Оттогава динозаврите са техният запазен знак — появяват се на рождени дни, събития, празници, а сега и на Giro d’Italia.

Как изглежда изгубената халка?

Халката е класически златен пръстен, без надписи. Двойката пази другата от комплекта и е готова да я покаже, ако някой открие изгубената.

Последно костюмите са свалени на платения паркинг Бурлекс във Велико Търново, хвърлени набързо в багажника, след което двамата отпътуват към Боровец. Затова те молят всички, които са били на събитието да проверят снимки, клипове и местата, на които са се движили.

Динозаврите по света: оказва се, че не са единствените

Костюмите на динозаври отдавна са културен феномен. Ето няколко любопитни случая от света, които показват, че „динозавърската мода“ е по-популярна, отколкото изглежда:

Динозаври на маратони

В Лондон, Ню Йорк и Токио редовно се появяват бегачи в T-Rex костюми. Най-известният случай е от Лондонския маратон, където участник в огромен надуваем костюм финишира за над 6 часа, но стана световна сензация.

Динозаври на сватби

В САЩ и Австралия има десетки истории за младоженци, които се появяват на сватбата си в T-Rex костюми — като шега или като символ на връзката им. Една двойка дори прави цялата си фотосесия в динокостюми.

Динозаври в училища

Учители по света често използват костюма, за да изненадат учениците си — особено в първия учебен ден. В Япония директор на училище посреща първолаците, облечен като T-Rex, за да намали стреса им.

Какво се случва на Giro d’Italia?

Феновете там винаги са били… екстравагантни. Giro е известен с това, че привлича най-цветните и креативни фенове в света на спорта. Ето някои от най-запомнящите се костюми през годините:

Розовт дявол (El Diablo)

Легендарният Дитер „El Diablo“ Сенфт — човекът с тризъбеца, е емблема на колоездачните обиколки. Появява се в червено-черен костюм с огромен тризъбец и е част от атмосферата на Giro, Tour и Vuelta от десетилетия.

Гигантски розови фламинго

На няколко етапа фенове се появяват с огромни фламинго костюми — в чест на розовата фланелка (Maglia Rosa).

Крави, пингвини, банани и супергерои

По планинските етапи често се виждат фенове, облечени като:

крави

пингвини

банани

Батман

Супер Марио

Това е част от културата на Giro — колкото по-странно, толкова по-добре.

Фенът-супергерой, който тича до колоездачите

Един от най-известните фенове е човек, който всяка година се появява в различен супергеройски костюм и тича до колоездачите по стръмните изкачвания.

