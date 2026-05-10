Тази година едно от най-големите спортни събития в света –Giro d’Italia 2026 – започна именно от България. За първи път в историята страната ни е домакин на старта на легендарната италианска обиколка, а трасето премина през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

Но покрай огромния интерес към състезанието, мнозина си зададоха един въпрос: защо всички говорят за „розовата фланелка“ и какво всъщност символизира тя?

Отговорът се крие в история, започнала преди почти век.

Розовият цвят – или прочутата Maglia Rosa – е официалният символ на лидера в генералното класиране на Giro d’Italia. Колоездачът с най-добро общо време след всеки етап получава правото да носи розовата фланелка.

Традицията започва през 1931 г., а причината за избора на цвета е изненадващо проста – розово е мастилото, с което се печата италианският спортен вестник „La Gazzetta dello Sport“, създател и основен организатор на състезанието.

Първият колоездач, облякъл розовата фланелка, е италианецът Learco Guerra след победата си в откриващия етап на Giro d’Italia през 1931 г.

Днес розовото е символ на лидерство, издръжливост и престиж. В света на колоезденето Maglia Rosa има почти митичен статут, подобно на жълтата фланелка в Tour de France. Интересното е, че и там цветът идва от цвета на вестника организатор – френският „L’Auto“ се е печатал на жълта хартия.

Самото Giro d’Italia е сред най-старите и най-престижни колоездачни надпревари в света. Първото издание е през 1909 г., а състезанието е третият най-стар колоездачен тур след Tour de France и Обиколката на Белгия.

През 2026 г. състезанието стартира от България – нещо, което организаторите определиха като „нова глава“ в историята на надпреварата. Това е 16-ият старт на Giro извън Италия и втори пореден старт в чужбина.

Вторият етап – от Бургас до Велико Търново – беше определен като един от най-живописните в българската част на тура. Трасето премина през Балкана, включваше изкачването към Лясковския манастир и завърши край крепостта Царевец.

Покрай историческото преминаване на Giro през България, интерес предизвика и публикация на Исторически музей – Горна Оряховица, която припомни, че колоезденето у нас има много по-дълбоки корени, отколкото повечето хора предполагат.

Според публикация на Историческия музей в Горна Оряховица първите велосипеди в България се появяват още в края на XIX век, а организираното колоездачно движение започва през 1886 г. със създаването на „Софийски бициклетен клуб“.

Особено любопитен е фактът, че Обиколката на България е сред най-старите колоездачни турове в Европа – първото ѝ издание е през 1924 г., цели 11 години преди старта на испанската Vuelta a España. Историците припомнят още, че в началото на XX век колоезденето е било един от най-популярните спортове в България.

В Горна Оряховица колоездачно дружество „Сокол“ е основано още през 1902 г., а градът по-късно дори е домакин на конгрес на Българския колоездачен съюз. Сред известните местни състезатели е Иван Тодоров, който през 1957 г. печели трето място в Обиколката на България.

Историята пази и имената на едни от първите жени колоездачки у нас, сред които Ганка Ненова, по-късно станала и треньор.

Розовият цвят става символ на история, традиция и човешка издръжливост, които продължават да свързват поколения колоездачи повече от 100 години.

