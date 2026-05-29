Плодовете играят съществена роля за приема на достатъчно количество хранителни вещества и минерали на ден. Според ново изследване, публикувано в Journal of Agriculture and Food Chemistry, има един конкретен плод, който подпомага по-здравословния мозък, сърце и черва: гроздето. Изследването твърди, че то може и трябва да бъде категоризирано като „суперхрана“.

Какво прави гроздето полезно?

Основната причина гроздето да заслужава класификацията „суперхрана“ е високото му съдържание на фитонутриенти – по-специално полифеноли. „Полифенолите са голям клас фитонутриенти, известни със своите антиоксидантни свойства“, обяснява регистрираният диетолог Ейвъри Зенкер, RD, MAN. „Много от ползите за здравето от гроздето се дължат на въздействието на тези съединения върху организма, особено на техните противовъзпалителни свойства.“

Когато тези полифеноли попаднат в тялото, подобряват сърдечно-съдовото, мозъчното, имунното и метаболитното здраве с течение на времето.

Между червеното, лилавото и зеленото грозде обаче може би се чудите кой цвят съдържа най-много хранителни вещества. „Лилавото грозде съдържа повече антоцианини от червеното грозде и много повече от зеленото грозде. Лилавото съдържа значително по-висок общ антиоксидантен капацитет от червеното или зеленото грозде. Яркият цвят на лилавото грозде показва силно антиоксидантно съдържание.“

Антоцианините са това, което придава на лилавото грозде наситения му оттенък – нещо, на което червеното и зеленото грозде имат значително ниски нива.

Не е нужно да ядете цяла връзка грозде, за да се възползвате от ползите му – приблизително една или две чаши (или от 22 до 44 грозда, за да бъдем точни) могат значително да подобрят цялостното здраве на организма.

Защо да ядем повече грозде?

Подкрепя сърцето

Антиоксидантите, които се съдържат в плода могат да спомогнат за по-добра еластичност на кръвоносните съдове, по-ниско кръвно налягане и поддържане на добър холестерол, обяснява кардиологът и диетолог Мишел Рутенщайн.

Подпомага мозъчната функция

Богатото съдържание на антиоксиданти в гроздето може да защити мозъчните клетки и да подпомогне паметта и концентрацията. Някои изследвания свързват редовната му консумация с по-бавен когнитивен спад с напредване на възрастта.

Грижи се за здравето на червата

Гроздето има противовъзпалителни свойства и подпомага баланса на чревния микробиом. Полезните растителни съединения в него могат да подобрят храносмилането, а здравите черва влияят положително и на имунитета, сърцето и мозъка.

