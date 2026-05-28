Спасяване на бебета миещи мечки в Германия се превърна в истински филм на ужасите.

От покрива на земята

Три бебета миещите мечки били открити на покрив на веранда в Оберщрасе. Жителите алармирали пожарната, които стигнали до тях с висока стълба. Две от бебетата били спасени лесно, но третото се подхлъзнало от покрива, което създало смут в тълпата. Въпреки трудностите, пожарникарите успяват да уловят и него в картонена кутия.

След като вече били в безопасност, миещите мечки били предадени на отговорници по дивеча в града. Оказало се обаче, че приказката няма да има щастлив край.

Регламент на ЕС задължава убиването

Миещите мечки са инвазивен вид и властите се опитват да предотвратят разпространението им. Възрастните миещи мечки могат да бъдат ловувани само през определен период, според доклад на ЕС. Младите миещи мечки обаче могат да бъдат убивани целогодишно. Това е регулирано от регламент на Европейския съюз, приет и от Ловната асоциация на провинция Северен Рейн-Вестфалия. Убиването било извършено хуманно.

Миещата мечка произхожда от Северна Америка. Според проекта Zowiac на университета Гьоте във Франкфурт, тя съвсем неволно се е превърнала в едно от най-разпространените диви животни в Германия. Първите миещи мечки са внесени в страната в началото на 20-ти век. Отглеждани са за кожи. След пускането им в дивата природа през 1934 г. в Хесен и след няколко бягства от ферми за кожи, миещата мечка се е разпространила като вид и се е установила в над 20 европейски страни.

