Животът е пълен с изненади, а понякога най-големите заглавия идват от най-неочаквани ситуации! Например, от един пиян енот или по-популярен като миеща мечка. Новината звучи като сцена от комедиен филм, но е абсолютно истинска!

На 29 ноември сутринта служители на Службата за защита на животните в окръг Хановър, Вирджиния са били извикани в магазин за алкохол в Ашланд по доста необичаен сигнал – „вилнеещ енот“, съобщава People.

Енотът се нарича миеща мечка заради навика си да „мие“ храната си във вода преди да я яде, като я изплаква с предните си лапи.

Взлом и кражба от енот

Когато офицер Мартин пристигнала на място, гледката била повече от красноречива. Миеща мечка успява да нахлуе в сградата и да предизвика истински хаос. Рафтовете на магазина, в който е нахлула били изпразнени, а бутилки с джин се леели по земята. Изглежда, че енотът е дегустирал стоката, докато не се е „самонокаутирал“.

Снимките, публикувани от HCAP във Facebook, показват пътеките, обсипани със стъкла и алкохол, а кулминацията е друга снимка, на която енотът лежи по лице надолу, с разперени крайници, припаднал до тоалетната. Според официалното изявление на HCAP, миещата мечка е била открита „силно пияна“.

За щастие на малкия нарушител, той е оцелял въпреки щурото преживяване. Офицер Мартин го е откарала в приюта за животни, за да „изтрезнее преди разпита“. Служителите споделят с хумор, че животното е прекарало няколко часа в сън, като единствените последици, които е имало, са се изразявали в махмурлук.

След като се е съвзел и не е показал признаци на нараняване, енотът е бил освободен и пуснат обратно в дивата природа, с надеждата, че е научил, че „взломът не е решение“ на проблемите.

Пияните еноти не са новост

Оказва се, че това не е първият път, когато пиян енот попада в заглавията. През 2018 г. в Западна Вирджиния група еноти първоначално били сметнати за побеснели, но по-късно станало ясно, че животните всъщност са били пияни от „ферментирали ябълки“.

Какво е характерно за „пияните“ еноти?

Енотите не пият алкохол, но често стават жертва на природата – особено през есента, когато падналите плодове по земята започват да ферментират. Ябълки, круши, дренки или дори царевица могат да натрупат естествен етанол, който действа като истински алкохол върху нервната система на животното. Затова „пияните“ еноти залитат, губят координация, реагират бавно, понякога лягат настрани и изглеждат дезориентирани или прекомерно дружелюбни. Това състояние често плаши хората, защото визуално наподобява симптомите на по-сериозни болести като бяс — но в повечето случаи става въпрос единствено за алкохолна интоксикация от ферментирали плодове, която отшумява сама за няколко часа.

Подобни поведения са документирани не само при енотите. В научното списание Current Biology е публикувано обширно проучване за това как диви животни – от птици до маймуни и мечки – консумират естествено ферментирали плодове и изпадат в състояние, подобно на опиянение. Биолозите отбелязват, че това е древен еволюционен механизъм – животните търсят калорични храни, а ферментацията е знак, че плодът е презрял и богат на захари.

