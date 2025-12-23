Въпреки че с настъпването на астрономическата зима на 21 декември дните официално започват да растат, това се случва толкова бавно и незабележимо, че за мнозина зимния мрак изглежда безкраен. Точно в този момент идват и коледните празници – време, което по дефиниция трябва да е щастливо, но за страдащите от сезонно афективно разстройство (САР) се превръща в изпитание.

Важно е да разпознаем тези симптоми сега, преди да прекараме дълги часове в компанията на семейството, където очакванията за висок дух и социална активност могат лесно да доведат до конфликти и неразбиране.

Макар дългият ден технически да се завръща, тялото ни все още не го усеща и много хора забелязват как енергията им буквално избледнява под натиска на студа и сивото небе. Важно е да разберем, че това състояние не е просто временно „лошо настроение“, а често е проява на сезонно афективно разстройство, съобщава Hello.

Според терапевта по връзките Софи Рус, това е форма на временна депресия, която прави ежедневието по-тежко. „Всичко изисква повече усилия – дори нещата, на които обикновено се наслаждавате“, обяснява тя. Но как това се отразява на човека до нас?

Капанът на неразбирането

Снимка: iStock

САР лесно създава дисбаланс във връзката. Докато единият партньор иска да бъде социален и активен, другият се отдръпва, чувства се изтощен и предпочита самотата. Това води до недоразумения, фрустрация и чувство на отдалечаване.

Симптомите, които влияят на интимността:

Снимка: Canva

  • Понижена мотивация, раздразнителност, плачливост и негативни мисли.
  • Постоянна умора, нужда от повече сън, тежест в тялото и посягане към нездравословна храна.
  • Сексуалното желание често е първата „жертва“, а емоционалната близост става трудна за поддържане.

Как да подготвим връзката си за зимния сезон?

Снимка: Canva

  • Добрата новина е, че не трябва да губите надежда. Подготовката и комуникацията са ключът към спасяването на хармонията у дома. Как са се справите със зимната депресия?
  • Споделете с партньора си как се променят нуждите ви през тъмните месеци. Не чакайте кризата, за да обясните, че имате нужда от повече покой.
  • Рутината в съня, храненето и движението има огромно значение за нивата на серотонин.
  • Вместо големи излизания, заложете на малки споделени моменти – гледане на сериал, вечеря заедно или кратки разходки.

Ако партньорът ви страда от САР

Снимка: iStock

„Най-важното е да не приемате промяната лично“, съветва Софи Рус. Не е липса на любов, а биологична реакция на мозъка.

  • Вместо конфронтация, предложете подкрепа. Попитайте: „Как мина денят ти?“ или „Имаш ли нужда от нещо специално сега?“.
  • Насърчавайте здравословни навици, но без натиск. Обща вана или топла закуска могат да значат много повече от скъп подарък.
  • САР не е извинение цялата отговорност за връзката да падне върху вашите рамене. Поставяйте своите граници и не забравяйте собственото си здраве.
  • Направете светлинна терапия. Използването на специални лампи, имитиращи слънчева светлина.
  • Приемайте витамин D. Добавките често са жизненоважни през зимата.
  • Спортът отделя хормони на щастието, които са естествено оръжие срещу депресията.
  • Ако усещате, че тъмнината е твърде гъста, не се колебайте да потърсите терапевт.

