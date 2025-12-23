Въпреки че с настъпването на астрономическата зима на 21 декември дните официално започват да растат, това се случва толкова бавно и незабележимо, че за мнозина зимния мрак изглежда безкраен. Точно в този момент идват и коледните празници – време, което по дефиниция трябва да е щастливо, но за страдащите от сезонно афективно разстройство (САР) се превръща в изпитание.

Важно е да разпознаем тези симптоми сега, преди да прекараме дълги часове в компанията на семейството, където очакванията за висок дух и социална активност могат лесно да доведат до конфликти и неразбиране.

Макар дългият ден технически да се завръща, тялото ни все още не го усеща и много хора забелязват как енергията им буквално избледнява под натиска на студа и сивото небе. Важно е да разберем, че това състояние не е просто временно „лошо настроение“, а често е проява на сезонно афективно разстройство, съобщава Hello.

Според терапевта по връзките Софи Рус, това е форма на временна депресия, която прави ежедневието по-тежко. „Всичко изисква повече усилия – дори нещата, на които обикновено се наслаждавате“, обяснява тя. Но как това се отразява на човека до нас?

Капанът на неразбирането

Снимка: iStock

САР лесно създава дисбаланс във връзката. Докато единият партньор иска да бъде социален и активен, другият се отдръпва, чувства се изтощен и предпочита самотата. Това води до недоразумения, фрустрация и чувство на отдалечаване.

Симптомите, които влияят на интимността:

Снимка: Canva

Понижена мотивация, раздразнителност, плачливост и негативни мисли.

Постоянна умора, нужда от повече сън, тежест в тялото и посягане към нездравословна храна.

Сексуалното желание често е първата „жертва“, а емоционалната близост става трудна за поддържане.

Как да подготвим връзката си за зимния сезон?

Снимка: Canva

Добрата новина е, че не трябва да губите надежда. Подготовката и комуникацията са ключът към спасяването на хармонията у дома. Как са се справите със зимната депресия?

Споделете с партньора си как се променят нуждите ви през тъмните месеци. Не чакайте кризата, за да обясните, че имате нужда от повече покой.

Рутината в съня, храненето и движението има огромно значение за нивата на серотонин.

Вместо големи излизания, заложете на малки споделени моменти – гледане на сериал, вечеря заедно или кратки разходки.

Ако партньорът ви страда от САР

Снимка: iStock

„Най-важното е да не приемате промяната лично“, съветва Софи Рус. Не е липса на любов, а биологична реакция на мозъка.

Вместо конфронтация, предложете подкрепа. Попитайте: „Как мина денят ти?“ или „Имаш ли нужда от нещо специално сега?“.

Насърчавайте здравословни навици, но без натиск. Обща вана или топла закуска могат да значат много повече от скъп подарък.

САР не е извинение цялата отговорност за връзката да падне върху вашите рамене. Поставяйте своите граници и не забравяйте собственото си здраве.

Направете светлинна терапия. Използването на специални лампи, имитиращи слънчева светлина.

Приемайте витамин D. Добавките често са жизненоважни през зимата.

Спортът отделя хормони на щастието, които са естествено оръжие срещу депресията.

Ако усещате, че тъмнината е твърде гъста, не се колебайте да потърсите терапевт.

