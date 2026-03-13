Много жени смятат брашното за вечен продукт в кухненския шкаф, но истината се оказва друга. Ако го оставите в оригиналната хартиена опаковка, то може да се развали по-скоро, отколкото си мислите.

С правилните трикове обаче можете да удължите срока му на използване значително. В противен случай ще може да готвите с него до три месеца след отваряне, пише Real Simple.

Как да разберем, че брашното е развалено?

Най-добрият съветник е вашето обоняние. Прясното брашно има неутрален мирис, докато разваленото ухае на застояло или гранясало. Ето и още няколко знака, по които да го познаете:

Ако забележите жълтеникави или сиви нюанси.

Появата на бучки или сгъстяване е лош знак.

Видите ли следи от брашнен молец или други насекоми, веднага изхвърлете целия пакет.

При всяко наличие на влага и плесен, брашното става опасно за здравето.

Тайните на дългото съхранение на брашното

Снимка: Thinkstock/Guliver Photos

Ключът към дългия срок на годност на брашното е херметически затвореният съд. Прехвърлянето му в стъклен или пластмасов съд с плътно затваряне го предпазва от влага и вредители.

На стайна температура и в херметичен съд брашното издържа до 8 месеца.

Тайната е във фризера: Това е „златният стандарт“ – така можете да запазите брашното свежо до 2 години.

Различните брашна имат различно съдържание на мазнини, което влияе на тяхната трайност.

Рафинирано (бяло) брашно е най-издръжливо. Може да се ползва до година след срока, изписан на опаковката. Разбира се, само ако се съхранява на сухо и хладно място.

Трябва да имате предвид, че самонабухващото брашно губи способността си да бухва по-бързо заради бакпулвера в него.

по-бързо заради бакпулвера в него. Пълнозърнесто брашно, направено от ръж, елда или пшеница също има по-кратък срок на годност поради наличието на трици и зародиш, то гранясва по-лесно. Във фризер издържа до 6 месеца.

Ядковите брашна, като бадемовото, съдържат много масла. В херметичен съд издържат до 1 година, но винаги първо опитвайте малко количество – ако горчи, значи е гранясало.

Овесено брашно пък трае едва няколко месеца, но във фризера е годно до половин година.

Какво става, ако сготвим с брашно с изтекъл срок?

Снимка: Istock.com

За разлика от млякото или яйцата, брашното рядко ще ви разболее веднага след изтичане на датата. Основният риск е в влошаването на вкуса (горчивина от гранясване) или липсата на втасване при печене. Единствената истинска опасност е мухълът – ако има и най-малко съмнение за такъв, не рискувайте.

