Представете си: току-що сте донесли вкъщи вкусен, все още топъл хляб от любимата си пекарна или пък нарязан от магазина. Чудите се как да го запазите свеж възможно най-дълго? Ето как да го съхранявате правилно.

Вероятно ви се е случвало поне веднъж да сложите хляба в хладилника, но пресният хляб или домашен хляб е една от храните, които не бива да съхранявате на студено, с цел да удължите срока му на годност.

Защо не трябва да слагате хляб в хладилника?

Хладилникът запазва храната прясна по-дълго, но съхранението на хляб, прясно приготвен от пекарна, или от магазина в хладилника е най-голямото прегрешение, според Джонатан Дейвис, експерт-пекар.

„Когато съхранявате хляб, най-важното нещо, което не бива да правите, е да го поставяте в хладилника“, настоява той. „Това е така, защото температурата и средата в хладилника всъщност могат да ускорят процеса на стареене и няма да го запазят свеж.“

Снимка: Unsplash

Как се случва това?

Оказва се, че ниските температури (като в хладилника) карат молекулите на нишестето в хляба да се кристализират и да се втвърдят, оставяйки хляба сух и хрупкав. Резултатът е хляб със застояла текстура и вкус, по-неприятен, отколкото ако е бил оставен на плота.

Кога да сложите хляба в хладилника?

Стайната температура е по-подходяща за хляб, освен ако не живеете в много влажни условия. Твърде много влага във въздуха може да направи хляба по-податлив на мухъл.

Купеният от магазина хляб обикновено може да се съхранява в хладилник без голяма промяна в текстурата. Това е така, защото той често съдържа добавки и консерванти, които го запазват свеж по-дълго.

Как да го съхранявате на стайна температура?

Според Дейвис, най-добрият начин да запазите прясно изпечения хляб възможно най-свеж е да го съхранявате на стайна температура в част от кухнята, която не е твърде гореща или суха. Когато го оставяте на плота, най-добре е да го държите далеч от места, които привличат слънчева светлина, например точно до прозорец. Ако пространството на плота е ограничено във вашата кухня, помислете за микровълновата печка като подходящ вариант за съхранение на хляб.

Заклетият враг на хляба е въздухът, който абсорбира влагата, която го прави мек и пухкав.

Снимка: Марина Панева, личен архив

Колко дълго трае прясно изпеченият хляб?

„Хлябът също трябва да се консумира в рамките на първите 2 до 3 дни от покупката“, казва Дейвис. „След 3 дни текстурата и свежестта на хляба ще започнат да намаляват.“

Ако не успеете да изядете хляба си през първите 3 дни, най-добрият вариант е да го увиете добре – в стреч фолио плюс слой алуминиево фолио – и да го съхранявате във фризера, вместо в хладилника. Когато искате да го изядете, размразете хляба на стайна температура за няколко часа или го сложете в фурна на ниска температура, за да се затопли преди сервиране.

Как да използвате стария хляб

Двудневният хляб е чудесен за рецепти, които изискват остатъчен хляб - като пудинг или панцанела - защото е по-твърд и хрупкав отвън и по-малко мек отвътре.

Тридневният хляб е твърд на допир, а външната кора е хрупкава, което го прави идеален за приготвяне на крутони и домашно приготвени галета, които могат да се добавят към салати, супи и печени ястия.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER