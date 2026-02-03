За много от нас хлябът е неизменна част от менюто за деня – от хрупкавата препечена филийка сутрин до вкусния сандвич за обяд. И макар всеки хляб да има своето място в балансираното меню, не всички видове са еднакво полезни.

Някои са истински суперхрани, богати на фибри и витамини, докато други са просто празни калории заради сериозната обработка на брашното. Ако искате да извлечете максимума от консумацията на хляб, ето на кои седем предупредителни знака трябва да обърнете внимание още в магазина.

1. Липса на думата „пълнозърнест“

Снимка: iStock

Не се подвеждайте по етикети като „пшеничен“ или „многозърнест“. Диетологът Ейми Дейвис съветва винаги да търсите термина „100% пълнозърнест“. Само пълнозърнестите храни запазват ценните елементи на зърното, които ни предпазват от сърдечни заболявания и диабет тип 2, съобщава Real Simple.

2. По-малко от 2 грама фибри

Снимка: iStock

Фибрите са ключови за храносмилането и ни държат сити по-дълго. Белият хляб често губи фибрите си по време на преработката. Търсете хляб, който съдържа между 3 и 5 грама фибри на филийка.

3. Скрита добавена захар

Захарта в хляба често се крие под имена като меласа, тръстикова захар или сироп от тапиока. Прекомерната захар е провъзпалителен агент. Стремете се към варианти с по-малко от 5 грама захар на порция. Пазете се от очевидно сладките хлябове тип козунаци за ежедневна консумация.

4. Рафинирани брашна

Снимка: Canva

Червен флаг са и съставки като нишесте от тапиока, малтодекстрин или бяло оризово брашно. Те са лишени от полезните външни слоеве на зърното и не носят почти никаква хранителна стойност.

5. Списък със съставки, дълъг колкото роман

Ако етикетът е пълен с думи, които не можете да произнесете, вероятно хлябът е пълен с емулгатори и консерванти. Те помагат на продукта да стои по-дълго на рафта в магазина или в кутията за хляб вкъщи, но не са най-добрият избор за вашето здраве.

6. Твърде много натрий

Солта прави хляба вкусен, но излишъкът му натоварва сърцето и бъбреците. Идеалният вариант съдържа не повече от 160 милиграма натрий на филийка.

7. Липса на протеини

Пълнозърнестият хляб е чудесен източник на растителен протеин. Комбинацията от протеин и фибри стабилизира енергията ви през деня. Търсете хляб с поне 3 грама протеин на филия.

Как да замесите хляб от квас - вижте във видеото тук:

