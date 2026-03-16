С появата си на Оскарите 2026 актьорът Адам Пиърсън още веднъж напомни, че различните хора съществуват и заслужават да бъдат виждани, чувани и представени достойно на големия екран. Той е британски актьор, телевизионен водещ и активист, който се превърна в символ на борбата срещу дискриминацията към хора с видими различия. Роден на 6 януари 1985 г. в Кройдън, Лондон, той живее с рядкото генетично заболяване неврофиброматоза тип I, което причинява тумори по нервната тъкан и силно променя външния вид.

Но вместо да позволи на диагнозата да го определя, Адам превръща живота си в мисия – да промени начина, по който обществото гледа на хората, които изглеждат различно.

Моментът, който променя живота му

Когато е едва на пет години, Адам си удря главата. Подуването и раната не изчезват, както обикновено се случва. Лекарите откриват, че той има неврофиброматоза. Интересното е, че същото заболяване има и неговият идентичен брат близнак Нийл, но при двамата то се проявява по напълно различен начин. От ранна възраст Адам се сблъсква с подигравки, страх и дори агресия заради външния си вид. Той често отвръща със сарказъм и обиди, което само влошава ситуацията. Претърпял е 39 операции, за да се намали размерът на туморите по лицето му. Той обаче говори за това с типичния си хумор:

„След четиридесетата операция смятам да направя парти.“

Пътят към телевизията и киното

От малък мечтае да стане стендъп комик, но заради външния си вид не смее и да си помисли за подобна кариера.

„Не мислех, че хора с увреждания изобщо са позволени във филмите. Не виждах такива“, споделя той.

След като завършва Бизнес мениджмънт в Университета в Брайтън, Адам започва работа зад кулисите в телевизията – като изследовател и част от екипите на BBC и Channel 4. Скоро обаче се оказва пред камерата.

Той участва в документални филми като:

„The Ugly Face of Disability Hate Crime“

„Adam Pearson: Freak Show“

В тях открито говори за дискриминацията, през която преминават хората с видими различия.

Големият пробив в киното

През 2013 г. Адам прави дебюта си в киното във филма „Under the Skin“ със Скарлет Йохансон. Тогава той казва нещо, което се превръща в негова житейска мисия:

„Надявам се ролята ми да помогне да се разбие стигмата към хората с обезобразявания.“

Именно този филм показва на Адам, че актьорството може да бъде силен инструмент за промяна. От снимките на филма остава и една много интересна история за запознанството му с известната актриса. Когато отива на първата си среща за снимките на лентата, той всъщност мисли, че ще работи с актрисата Оливия Колман. Когато влиза в стаята, се опитва да изглежда уверен, но едновременно с това остава стъписан. Жената отсреща отговаря: „Здравей, аз съм Скарлет.“ Тогава той осъзнава, че това е Скарлет Йохансон и реагира по най-човешкия начин: „Да! Да! Ти си.“

Ролята, която го превръща в звезда

През 2024 г. Пиърсън играе една от главните роли във филма „A Different Man“ редом до Себастиан Стан. Филмът получава силен отзвук на фестивалите Sundance и Берлинале, а представянето на Адам е посрещнато с огромно признание от критиците и му носи номинации за престижни награди.

Самият той казва:

„За да променим стереотипите, първо трябва да признаем, че те съществуват.“

През 2025 г. става ясно, че Адам ще изиграе Джоузеф Мерик – Човекът слон в нова филмова адаптация. Това е исторически момент, защото той е първият актьор с увреждане, който играе ролята във филм.

Мисията му извън киното

Адам активно работи срещу тормоза към хора с различна външност. През 2024 г. става патрон на Face Equality International – организация, която защитава правата и достойнството на хората с лицеви различия. В едно телевизионно интервю той споделя мисъл, която много хора намират за изключително силна:

„Живот без трудности е живот без вяра. Как можеш да практикуваш вярата си, ако не минаваш през огъня?“

