На 4 юни отбелязваме Международният ден за защита на децата, жертви на агресия, обявен от Организацията на обединените нации през 1982 г. Поводът е посветен на децата по света, които стават жертви на насилие, конфликти и злоупотреба, като целта му е да насочи вниманието към необходимостта от по-силна закрила и ефективни политики за тяхната безопасност.

Датата напомня, че насилието над деца има различни форми – физическо, психическо и дигитално – и че защитата им изисква общи усилия на институции, общества и международни организации. В този контекст експертите подчертават, че всяко дете има право да расте в среда на сигурност, доверие и подкрепа, а гласът му да бъде чут и защитен навреме.

„Всяко второ дете в България преживява някаква форма на насилие и всяко дете трябва да бъде защитено“, каза Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ за България, по време на националната конференция „ЗаКрила: От пилотни модели към устойчиви практики“ в София.

Конференцията е организирана от УНИЦЕФ – България, Държавната агенция за закрила на детето, Института по социални дейности и практики и фондация „Асоциация Анимус“. Във форума участват представители на институции, експерти и партньори, за да обсъдят как България може да гарантира по-добра закрила, подкрепа и възстановяване за децата, преживели насилие.

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Общата ни цел е всяко дете в България да живее в условия на сигурност и безопасност, да е защитено и да се чува гласът му, каза тя. По време на форума ще представим подходи и планове, но винаги трябва да помним, че в сърцевината е детето, което се нуждае от помощ, не се е чувствало в безопасност, детето, което е имало доверие в някого, дете, което се намира някъде и иска да бъде чуто, продължи Де Бройн.

Трябва да се има предвид, че се променя естеството на насилието, ситуацията бързо се променя и се измества към дигиталния свят, където е много по-висока степента на насилие и агресия в различни платформи, в които децата ни навигират, посочи още Де Бройн. По думите ѝ, тези нови рискове се развиват много по-бързо отколкото се развива реакцията на системите. Въпросът, на който трябва да отговорим днес, е дали сме готови да отговорим на това насилие, така че наистина да защитим децата. България е постигнала изумителен напредък, много силно лидерство, важни реформи и ангажимент за иновации. Моделът за закрила е силен пример за това как институциите и организациите работят заедно, предоставят различни услуги „под една шапка“ и го правят по новаторски начин. Винаги интересът на детето трябва да заляга във всяко решение, което взимаме за децата, допълни Кристина де Бройн.

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„Моделът „ЗаКрила“ е обхванал повече от 5000 деца в България“, каза още Де Бройн и обърна внимание на предизвикателства като това, че този модел трябва да бъде прилаган в цялата страна, за да достигне до всички деца. Препоръките на ЕС за развитие и укрепване на интегрирани системи за закрила на децата са част от общите препоръки на ЕК и България е предприела действия, за да се стигне до финалната част на този процес, допълни тя.

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Последният етап на реформите не може да се осъществи само от една институция. Закрилата на детето е споделена отговорност, важно е да има лидерство на национално равнище, на което вече сме свидетели, нужно е да има и сътрудничество между системите на полицията, правосъдието, здравеопазването, образованието, каза още тя. Всички споделяме една цел, за да може да направим така, че всяко дете да има достъп до висококачествени услуги и нито едно дете не е изоставено само да се лута в системата, и когато поиска помощ от системата, да я получи, допълни Де Бройн.