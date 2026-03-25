Магнетичната Михаела Филева гостува тази събота (28 март) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“. Пред водещата Александра Сърчаджиева певицата ще сподели за най-голямата си слабост – мюзикъла – и за това как след серия паник атаки се е родила песента „Буря в чаша вода“.

Зрителите на bTV ще разберат как Михаела се справя в тези тежки моменти и преодолява ли се изобщо загубата на най-близките хора. Тя ще се върне и към своите първи години, които освен с мили детски спомени, са белязани и с домашно насилие в семейството и раздялата на нейните родители. Ще разберем какъв човек има до себе си Михаела и какво правят двамата, когато искат да избягат от всичко и всички.

В рубриката „Моето ново Аз“ зрителите ще проследят невероятната съдба на едно жестоко наказано от съдбата момиче. Като дете Димитринка е жертва на домашно насилие, но не спира да мечтае за нормален живот и след време е осиновена от любящо семейство. Днес самата тя помага на хора в нужда, а специалистите от клиниките ще се постараят Димитринка да се почувства още по-добре.

От класацията „Топ 10“ и Филип Буков пък ще разберем какви неочаквани и шокиращи признания направиха десет български топ звезди.

„Животът по действителен случай“ се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмовата индустрия в сътрудничеството с BAFTA.

