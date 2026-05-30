Историята на 27-годишните Роби Фокс и Кели Питърс разтърси хиляди хора. Двамата успяват да сбъднат мечтата си да станат семейство, но само 10 дни след сватбата младият мъж губи битката с тежко онкологично заболяване.

Роби и Кели се запознават като студенти в университета „Илон“. Любовната им история започва още в първите години от следването им и с времето връзката им става все по-силна.

През 2024 г. животът им се променя неочаквано. След велосипедна катастрофа и травма на бедрото Роби разбира, че страда от сарком на Юинг – агресивен вид рак, който засяга костите и околните меки тъкани.

След диагнозата младият мъж започва лечение в Онкологичния институт „Дейна-Фарбър“ и болницата „Бригам енд Уенс“ в Бостън. Той преминава през около 40 курса лъчетерапия, 14 цикъла химиотерапия и десетки кръвопреливания.

Усилията му дават резултат и през февруари 2025 г. Роби влиза в ремисия. Само месец по-късно той предлага брак на Кели – жената, която неотлъчно е до него през цялото лечение.

Щастието им обаче е краткотрайно. Девет месеца по-късно ракът се завръща и този път заболяването е още по-агресивно. Болките на Роби се засилват въпреки медикаментите, а близките му вземат трудното решение той да бъде настанен в хоспис.

В този тежък период младият мъж прави опит да освободи любимата си от тежестта на ситуацията.

„Той просто каза: [Ако] искаш, можеш да ме оставиш. Знаеш ли, не е нужно да тръгваш на това пътешествие с мен. А аз казах: „Не“. Няма да те оставя и те обичам твърде много“, каза Питърс пред CNN през сълзи.

Въпреки трудностите Кели не се отказва. Именно тя предлага двамата да се оженят възможно най-скоро.

„Казах му: „Мисля, че трябва да се оженим“ и той беше толкова развълнуван и щастлив от това“, разказва тя. По думите ѝ решението било напълно естествено.

На 15 април – точно осем години след първата им среща в университета „Илон“ – Роби и Кели си казват „Да“ в болничната му стая. На церемонията присъстват семейството и приятелите им, а бракът е официализиран от служител на градския регистратор.

Държейки се за ръце през цялата церемония, двамата си разменят брачни обети и отпразнуват любовта си въпреки тежките обстоятелства.

„Това го направи щастлив и беше всичко, което ме интересуваше“, каза тя пред CNN за сватбата.

Само 10 дни по-късно, на 25 април, Роби Фокс почива.

Кели го помни като любящ, общителен човек и запален почитател на приключенията сред природата. А споменът за него остава завинаги в сърцето ѝ.

„Вярвам, че съм дошла на тази Земя, за да се грижа за него и да го обичам, а в замяна той ми даде любов, която беше толкова чиста и специална и ни накара и двамата да се чувстваме пълноценни“, допълни Питърс пред изданието.