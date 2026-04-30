Бащинската любов може да се превърне в изключителна сила – понякога достатъчна да пренесе човек през 42 километра болка и спомени. Кери Менай-Дейвис направи именно това, посвещавайки участието си в Лондонския маратон на своя син Хю, който губи битката с рака едва на шест години.

Когато Кери пресича финалната линия на Лондонския маратон в неделя, 26 април, той не е сам. С него е споменът за неговия син Хю – и чифт малки обувки, които символизират силата и вярата на един баща.

Кери, подкрепен от бившия футболист на Уелс Аарън Рамзи, участва в маратона, за да събира средства за благотворителна организация, създадена след смъртта на детето му. Хю умира през 2021 г., едва на шест години, след тежка година, изпълнена с химио- и лъчетерапия.

Маратонът и обувките на 6-годишен герой

На маратона Кери носи обувките на сина си около врата си през цялото 42-километрово трасе. А на тениската му има надпис:



„Казвам се Кери. Това са обувките на моя шестгодишен син Хю. Той почина, преди да мога да пробягам този маратон. Днес той го завършва с мен.“

На гърба му са изписани имената на 500 деца, загубили живота си.

Преди да си отиде, Хю бил изключително развълнуван от идеята баща му да участва в маратон. За съжаление, не успява да го види. В деня на състезанието Кери пише в социалните мрежи:

„Хайде, Хю, още една обиколка из Лондон. Той никога не успя да ме аплодира – днес е с мен.“

Диагнозата на малкия Хю

Малкият Хю е диагностициран с високорисков рабдомиосарком през октомври 2020 г., когато е едва на пет. Година по-късно, малко след шестия си рожден ден, той губи битката с болестта. Тъжното събитие се случва 12 дни преди баща му да пробяга първия си маратон.

„Когато бях на 12, ми казаха никога повече да не тичам, защото ми липсват 20% от костта на левия глезен. Обещанието на един баща е по-силно от всичко“, пише 43-годишният Кери в социалните мрежи.

Родителите създават благотворителна организация

В памет на сина си Кери и съпругата му Франсис създават благотворителната организация It’s Never You („Никога не си ти“). Името идва от първите думи на Франсис след диагнозата: „Винаги си мислиш, че това се случва на чуждо дете – никога на твоето.“

Организацията помага на родители на деца с рак – както емоционално, така и финансово. Семейството стартира и кампанията Hugh’s Law, която цели да промени законите, свързани с трудовите права на родители с тежко болни деца.

„По време на лечението на Хю срещнахме родители, доведени до ръба – травмирани, изтощени и принудени да напуснат работа, за да бъдат до детето си“, споделят те.

„Борим се за защитен отпуск и финансово обезпечение за родители в криза, защото да бъдеш до детето си не бива да струва всичко.“

Франсис допълва:

„Не можеш да избягаш от финансовата тежест. Когато създаваш семейство, имаш време да планираш. Но когато детето ти бъде диагностицирано с рак – нямаш това време.“

Кери вече е пробягал и Парижкия маратон, също с обувките на Хю. Общо двамата „заедно“ са изминали над 90 километра.

Целта му е да събере 100 000 паунда за благотворителната кауза. До момента сумата надхвърля 25 000 паунда – и продължава да расте, носена от любов, памет и силата да превърнеш болката в мисия.

