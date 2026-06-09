Една историята с череши, 9-годишно момиченце, татко му и мъж, който бута детското колело и псува, разтърси мрежите. на кадри, разпространени във Фейсбук, се вижда как мъж с автомобил прегазва велосипеда на 9-годишно дете след спор, възникнал заради няколко откъснати череши.

Историята с черешите накратко

Баща излиза да покарат велосипеди с 9-годишната си дъщеря . Детето вижда череша и му се приисква да хапне от плодовете. Дървото е край пътя и няма ограда.

. Детето вижда череша и му се приисква да хапне от плодовете. Дървото е край пътя и няма ограда. До семейството спира автомобил, шофиран от мъж, който спира върху колелото, като леко го мачка с предницата .

. Насочва агресивни думи и фрази към таткото и дъщеричката, с викове "Я, да те видя къде береш, къде се намираш ти бе?".

Таткото започва да снима с телефона си и обяснява, че не са брали череши в плик, а са откъснали "5 череши".

Бащата и дъщеричката си тръгват като момиченцето е видимо разстроено и плаче .

. Във видеото се чуват псувни и обиди от шофьора на автомобила.

От последващи записи, разпространени в мрежите, става ясно, че шофьорът се е свързал с таткото на момиченцето с предложение да се разберат, а видеото да не бъде разпространявано. Случаят предизвика широк отзвук във всички социални мрежи. В подкрепа на семейството в неделя в центъра на Лесново е организиран протест. Призив от бащата и негови поддръжници е той да бъде мирен и да не се порявява агресия. Впоследствие се намесва и истинската собственичка на черешовото дърво. Тя е напълно съгласна хората да берат от черешата й, стига да не чупят клони.

Случаят ни провокира да проверим колко череши може и е здравословно да изяде 9-годишно момиченце. По принцип няма строго ограничение в грамове, но има здравословни граници, които е добре да се спазват, за да няма болки в корема, разстройство или подуване.