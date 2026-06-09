Една историята с череши, 9-годишно момиченце, татко му и мъж, който бута детското колело и псува, разтърси мрежите. на кадри, разпространени във Фейсбук, се вижда как мъж с автомобил прегазва велосипеда на 9-годишно дете след спор, възникнал заради няколко откъснати череши.
Историята с черешите накратко
- Баща излиза да покарат велосипеди с 9-годишната си дъщеря. Детето вижда череша и му се приисква да хапне от плодовете. Дървото е край пътя и няма ограда.
- До семейството спира автомобил, шофиран от мъж, който спира върху колелото, като леко го мачка с предницата.
- Насочва агресивни думи и фрази към таткото и дъщеричката, с викове "Я, да те видя къде береш, къде се намираш ти бе?".
- Таткото започва да снима с телефона си и обяснява, че не са брали череши в плик, а са откъснали "5 череши".
- Бащата и дъщеричката си тръгват като момиченцето е видимо разстроено и плаче.
- Във видеото се чуват псувни и обиди от шофьора на автомобила.
От последващи записи, разпространени в мрежите, става ясно, че шофьорът се е свързал с таткото на момиченцето с предложение да се разберат, а видеото да не бъде разпространявано. Случаят предизвика широк отзвук във всички социални мрежи. В подкрепа на семейството в неделя в центъра на Лесново е организиран протест. Призив от бащата и негови поддръжници е той да бъде мирен и да не се порявява агресия. Впоследствие се намесва и истинската собственичка на черешовото дърво. Тя е напълно съгласна хората да берат от черешата й, стига да не чупят клони.
Случаят ни провокира да проверим колко череши може и е здравословно да изяде 9-годишно момиченце. По принцип няма строго ограничение в грамове, но има здравословни граници, които е добре да се спазват, за да няма болки в корема, разстройство или подуване.
Колко череши може да изяде здраво 9‑годишно момиченце?
Оптимално количество:
150–250 г череши на ден (това са около 15–25 череши, в зависимост от размера)
Максимално безопасно количество:
До 300–350 грама, ако детето ги понася добре и не яде други много сладки плодове същия ден.
Исторически погледнато - хората ядат череши още от каменната ера. Археолозите са открили вкаменелости от череши в праисторическите пещери в Европа и Азия. Най-ранното писмено споменаване на черешите е направено от гръцкия автор Теофрактус, който описва плода в своята история на растенията през 300 пр.н.е.
Когато европейците пристигат с черешите, които познаваме днес, в Северна Америка вече имали няколко сорта, включително Prunus serotina и Prunus virginiana. Използвали както дървесината им за мебели, така и листата им за направа на алкохол.