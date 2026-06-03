Певицата Нина Николина сподели в Instagram кадри, които биха накарали всички да обърнат очи... особено с високите цени на черешите в момента. Изпълниелката се снима да в семейния си двор – качена на стълба, усмихната и обградена от кошници, пълни догоре с череши.

Въпреки че не показва помощничките си, тя не пропуска да ги спомене. „Под сянката на черешата, засадена от баба ми, днес берем череши с мама и сестра ми. Три поколения под едно дърво…“ – пише тя под публикацията си и серията от цветни снимки.

Между костилки, които плюят като деца, и песента на птиците, изпъква една дума, чието значение малцина знаят:

„...търпим нашествието на всякакви бръбинци“

„Бръбинци“ е стар български диалектен израз, който означава мравки. В някои краища на страната (например в югозападните говори) се използва и формата в единствено число – „бръбиняк“ (мравка).

В поста си певицата разказва и за онова безгрижие, което времето рядко позволява да усетим – детското усещане за свобода, което се връща именно у дома, сред семейството.

Завръщане към корените и сцената

През последните години Нина Николина остава активна на музикалната сцена с характерния си етно почерк и модерно звучене, което я превърна в една от най-разпознаваемите български изпълнителки в този жанр. Проектите ѝ често съчетават фолклорни мотиви с електронни и съвременни аранжименти, а концертите ѝ в България и чужбина продължават да събират вярна публика.

Извън сцената тя често коментира и актуални музикални теми – включително и българското участие в „Евровизия“. В последните години изпълнителката изразява подкрепа към млади артисти и интерес към развитието на модерната поп сцена у нас, като подчертава значението на индивидуалността и артистичната свобода.