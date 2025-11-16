„Дали ви е страх от високо?“ В студиото на "Тази събота и неделя“ вече е първият, който ще отговори на този въпрос. И това е някой, който няма нужда от представяне – Нина Николина.

„Мен от високо не ме е страх“, заявява директно певицата. А поводът за подобен въпрос е новата ѝ песен с любопитното заглавие „Страх от високо“. И допълва, че въпросът трябва да бъде зададен по-скоро към Гергана Турийска, която е автор на текста към песента.

„Всъщност, често, когато ходя на интервюта, ми задават, въпроси по нейните текстове – а аз ги препращам към нея. Ние отдавна работим заедно. И отдавна, може би близо вече 20 години, имаме желание да издадем цял албум с общите ни неща. И ето, той вече е факт.“

Албумът носи името „Global Pop“ – с текстове, написани от Гери и музика, сътворена от Мага. И Нина Николина зад микрофона. „Аз съм изпяла всичко това. Аз съм посредникът между тях и може би ние всъщност си разменяме специална енергия, за да се създаде такава музика. Албумът е вече наличен във всички дигитални музикални платформи. И отново има фолклор, винаги ще има фолклор.“

Разговорът се насочва към роклята, която изпълнителката носи в клипа към песента „Страх от високо“. „Роклята е жестока. Тя е на един американски дизайнер, който облича Мишел Обама, Бионсе и други големи звезди... Дрехата е част от колекцията на дизайнера, който взаимства елементи от българската шевица“, обяснява Нина.

След което се връща отново към музиката. И разсъждава върху „алхимията“, която се получава между нея, Гери и Мага. „Не знам дали ние сме съставките – за да се получи подобна алхимия. По време на процеса на работа никой не знае какво точно ще се случи. Просто всеки дава всичко от себе си.

Нина разказва и за още един нов проект, по който работи в последните месеци. Той е свързан много силно с фолклора - изцяло с народни песни. „Казва се "Магия за любов". Работиме върху него заедно с режисьора Любомира Костова. Подбрахме около 200-300 песни, от които в крайна сметка избрахме 38. Това са песни, на които се дава нов живот. А най-интересното е, че темите в тях не са стари. Всичко е актуално.“

Къде скоро може да бъде гледана на живо Нина Николина и какво още сподели тя – вижте във видеото:

