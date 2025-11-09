Популярният изпълнител Тома Здравков зарадва феновете си с дългоочаквана новина! В ефира на предаването „Тази събота и неделя“ по bTV, певецът обяви предстоящ концерт и издаването на своя нов албум, озаглавен „Белези“.

Тома разкри, че е подготвил специално събитие за феновете си, на което на живо ще представи парчетата от новия албум. Концертът ще се състои на 13 ноември в София.

„В днешно време, когато си музикант, трябва да си всичко“, коментира той предизвикателствата на музикалния живот, но подчертава, че най-силно го зарежда прякото общуване с публиката.

Бутиково изживяване

За Тома концертите са много повече от просто изпълнение на песни. Той ги описва като „бутиково изживяване“ – нещо специално, което се случва и изживява в точно конкретен момент.

„Хората забравяме да живеем в момента“, казва изпълнителят.

Наблюдението на публиката и емоцията, която създава, когато пее пред тях, е това, което най-силно го зарежда и му дава енергия.

Албумът, който разказва пътя

Името на албума – „Белези“ – е дълбоко свързано с личния път и израстването на Тома. Той споделя, че всички парчета в албума са част от неговия път и представляват „частички от неговата душа“.

Самият Тома признава, че най-големият видим белег, който носи, е малко побелялата му коса, символ на това, че е „доста е пораснал“ и е преживял много.

Какво бележи Тома завинаги – вижте във видеото ето тук:

