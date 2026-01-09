Сред най-силните поддръжници на президента Доналд Тръмп е неговата внучка Кай. Тя бе дълбоко ангажирана в предизборната кампания преди година и успя да се открои с публичните си изяви и пламенни речи в полза на своя дядо - и дори да се превърне в истинска медийна звезда.

Но да бъдеш внучка на президента на САЩ, оказва се, не е лесна задача. Кай признава за трудностите, с които се е сблъсква заради това, включително и по отношение на личния си живот и романтичните връзки.

Неловки моменти при среща с гадже

В скорошно интервю в подкаста Impaulsive Кай споделя, че въпреки възхищението към дядо си, някои от задължителните мерки, свързани с високия му пост, пречат на ежедневието ѝ - особено когато излиза с гадже.

Често срещите ѝ става „наистина неудобни“ заради постоянната охрана, която има около себе си – тъй като по закон семейството на президента трябва да бъде охранявано от служители на Службата за тайна сигурност. „Странно е, когато си с момче, а агентът е на две маси зад теб. Малко е неловко“, споделя 18-годишното момиче.

Снимка: instagram.com/kaitrumpgolfer

Тя обяснява още, че трудно е свикнала с мисълта, че някой постоянно я „следва“.

И като цяло ежедневието ѝ напълно се е променило по време на втория мандат на дядо ѝ. Дори най-елементарното излизането от дома изисква планиране, а нито една от срещите ѝ не може да бъде спонтанна. „При един ‘нормален живот’ не мислиш за тези неща“, подчертава тя, обяснявайки, че „просто излизаш и тръгваш“. „Не се налага да обмисляш всяка секунда“.

Снимка: Getty Images

Те не могат да се намесват

С течение на времето Кай е приела присъствието на охраната. „В един момент си дадох сметка, че тяхната единствена работа е да ме защитават“. Затова се научих да се съсредоточавам върху себе и да не мисля за тях“, признава тя и допълва, че това „много е улеснило нещата“.

А и те, по думите ѝ, „не биха могли да спрат нищо“. „Например, ако около мен има други хора, които пият или са агресивни… те не могат да ги спрат. Единственото, което могат да направят, е да ме изведат от мястото“.

Истинска голф звезда - с цената на много болка

Кай е последна година в гимназия Benjamin в окръг Палм Бийч, Флорида. А наесен планира да влезе в Университета на Маями. Там тя ще се посвети на една от страстите си - голфа, като ще следва академична степен в този спорт. От миналата година тя е и част от университетския отбор Miami Hurricanes. „Трупам опит. Маями ми даде страхотна възможност и нямам търпение да се възползвам максимално от нея“, е казвала тя многократно.

Снимка: instagram.com/kaitrumpgolfer

По време на интервюто в Impaulsive Кай носеше превръзка на китката си, което предизвика вълна от коментари, изразяващи загриженост за здравето ѝ. В отговор внучката на Доналд Тръмп публикува официално изявление в социалните мрежи, в което обясни, че малко преди участието си в популярния подкаст е претърпяла операция „заради увреждания на тъканите на сухожилието". И допълва, че няма търпение отново да може да играе голф без болка.

По-богата от президента на САЩ

Въпреки крехката си възраст, Кай вече е успяла да натрупа значително състояние - тя е по-богата дори от дядо си Доналд Тръмп. Според Daily Mirror, състоянието ѝ се оценява на 21 милиона долара, докато официалната заплата на Тръмп е 400 хиляди долара.

