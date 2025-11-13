Доналд Тръмп е попитал сирийския президент Ахмед аш Шараа колко жени има по време на безпрецедентна среща в Белия дом, пише "Пийпъл".

Неочакваният въпрос от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп и сирийския държавен глава се случва, докато 79-годишният Тръмп поднася на 43-годишния Ахмед аш Шараа шишенце с парфюм.

Тръмп пръска сирийския политик с него, като преди това го определя като „най-добрия аромат“.

„А другият е за съпругата ви“, му казва още Тръмп, след което веднага го пита: „Колко съпруги имате?“.

„Една“, отговаря му Ахмед аш Шараа.

„С вас, хора, никога не се знае“, отвръща му Тръмп.

Припомняме, че Сирия се присъедини към водената от Съединените щати коалиция срещу екстремистката групировка „Ислямска държава“.

Министърът на информацията Хамза ал Мустафа написа в платформата „Екс“, че Сирия е подписала политическо споразумение за сътрудничество с международната коалиция, „потвърждавайки ролята си на партньор в борбата с тероризма и в подкрепа на регионалната стабилност“.

„Споразумението е политическо и засега не съдържа военни компоненти“, добави министърът.

Съобщението беше направено именно, след като временният президент Ахмед аш Шараа се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп, като стана първият сирийски държавен глава, който посещава Белия дом след независимостта на страната през 1946 г.

„Ислямска държава“, която проповядваше фундаменталистка форма на ислямско управление, в един момент контролираше около 40 процента от територията на Ирак и около една трета от съседна Сирия. Водената от САЩ военна коалиция започна борбата срещу групировката през 2014 г., а днес се смята, че тя е победена във военно отношение.

Въпреки това групировката не е напълно изчезнала. Според Централното командване на САЩ в двете страни все още има около 2500 бойци, които продължават да извършват нападения.

