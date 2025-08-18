Украинският президент юволодимир Зеленски връчи на Доналд Тръмп писмо от украинската първа дама - Олена Зеленска, до Мелания Тръмп. Това се случи на срещата им в Белия дом, за която се смята, че е основополагаща за бъдещето на Украйна.

„Моята съпруга, първата дама на Украйна, ѝ написа писмо. То не е за вас, а за вашата съпруга“, каза той, предизвиквайки смях в залата.

Съдържанието на писмото не беше разкрито.

Казват, че зад всеки велик мъж стои една жена. Ще успеят ли жените зад тежките политически фигури на Доналд Тръмп и Володимир Зеленски да спомогнат за прекратяване на войната?

Коя е Олена Зеленска?

До преди години тя беше по-известна като писател, сценарист и 30-ата най-влиятелна украинка, според списание Focus. Днес към това описание добавя и - президентшата, която разказа за жените, изоставили децата, професиите и домовете си, за да се присъединят към армията във войната с Русия.

"Женственото лице на опозицията" - така Олена Зеленска нарече украинките, които са избрали да се бият в редиците на въоръжените сили, "които лекуват, спасяват и хранят".

Снимка: facebook.com/olenazelenska.official

Олена е изучавала архитектура в Националния университет Криви Рог. Едновременно с това започва да пише текстове голяма телевизионна компания и в крайна сметка става писател и сценарист.

Едновременно с това започва да пише текстове голяма телевизионна компания и в крайна сметка става писател и сценарист. На 20 май 2019 г. Зеленска става първата дама на Украйна.

на Украйна. Появява на корицата на декемврийския брой на украинското издание на Vogue. В интервю за списанието тя говори за първата си инициатива на този пост.

В интервю за списанието тя говори за първата си инициатива на този пост. Като първа дама Зеленска променя менюто в училищата , така че учениците да се хранят с качествени ястия от местната и световната кухня. Училищното хранене стартира с ново училищно меню, разработено от шеф-готвач Евген Клопотенко от CultFood.

, така че учениците да се хранят с качествени ястия от местната и световната кухня. Училищното хранене стартира с ново Олена Зеленска прави така, че в някои от най-големите музеи по света да започне да се говори на украински.

През юни 2020 г. Олена Зеленска стартира инициатива за разпространение на украинския език в света и въвеждането на украинскоезични аудиогидове на емблематични места. Така украинската реч започва да се чува в дома музей на Джордж Вашингтон, в музеите на изящните изкуства в Сан Франциско в Калифорния, Версай, Саграда Фамилия, и много други.

Коя е Мелания Тръмп?

Мелания Кнаус е родена на 26 април 1970 г. в Ново Место в югоизточната част на Словения (тогава част от Югославия). Баща й се занимава с дистрибуция на коли и мотори от близкия завод, а майка й е шивачка, правеща модели за детски дрехи. През 1998 година започва да излиза с Доналд Тръмп, а през 2005 година се омъжва за него и става третата му съпруга. От 20 януари 2017 година е първа дама на САЩ.

Снимка: Getty Images

13 години преди да се запознае с един от най-влиятелните хора в Щатите, Мелания позира гола за френско списание.

До ден-днешен остава единствената първа дама, която е била модел на бельо и е позирала гола за снимки .

. Макар Мелания владее добре 5 езика, тя е и единствената президентска съпруга, чийто роден език не е английският.

Мелания е с 27 години по-млада от Доналд Тръмп.

Всяка нейна стъпка е изкъсо следена от медиите в САЩ – от модните й решения до позициите, които тя заема по отношение на важни държавни дела.

