Наградите на Американския филмов институт (American Film Institute, AFI) събраха своите лауреати за 2026 г. на тържествен обяд в Бевърли Хилс, съобщават от Associated Press. Ако тези отличия символизират нещо, то е усещането, че всички в залата - от Леонардо ди Каприо и Райън Куглър до Тимъти Шаламе и Ариана Гранде - си тръгват като победители.

Този дух е бил ясно осезаем по време на обяда, който е бил само с покани и на който институтът за пореден път е отпразнувал сътрудничеството в киното и телевизията, като е отдал признание на творческите екипи – както пред, така и зад камерата, пише AP в своя репортаж и добавя:

„В балната зала нямаше традиционни благодарствени речи, нито напрежение около отварянето на пликове. Вместо това церемонията се разгърна като поредица от внимателно подготвени почитания – аргументирани представяния на всеки отличен филм и телевизионна програма, последвани от кратки видеоклипове, които поставяха постиженията през годината в по-широк културен и артистичен контекст.“

Президентът на AFI Боб Газали се обърна към залата, изпълнена със звезди, като подчерта, че на този обяд няма губещи, а само споделено признание.

Атмосферата напълно отразяваше тези думи. Режисьорът Стивън Спилбърг беше забелязан в разговор с Райън Куглър, до когото стоеше съпругата му и продуцент на „Грешници“ – Зинзи Куглър. Междувременно Майкъл Б. Джордан обикаляше залата, разменяйки прегръдки и ръкостискания с колеги и гости, сред които звездата от „Бугония“ Джеси Племънс и актьорът от сериала Task Марк Ръфало. Режисьорите Джеймс Камерън и Гийермо дел Торо също се поздравиха сърдечно.

Снимка: Getty Images

Леонардо ди Каприо разговаряше с един от ръководителите на Netflix – Тед Сарандос, както и с актьорите Бенисио дел Торо и Едуард Джеймс Олмос. Чейс Инфинити хвърляше погледи към колегите си от „Битка след битка“ малко преди началото на програмата.

На червения килим Джордж Клуни, придружен от актьора от „Death by Lightning“ Ник Офърман, се смееше с фотограф, допринасяйки за непринудената атмосфера, която се запази през целия следобед. След края на събитието Инфинити и Джордан се прегърнаха и размениха няколко думи – тих момент, който допълнително подчерта приятелския тон на срещата.

Снимка: Getty Images

Сред отличените филми са „Аватар: Огън и пепел“, „Бугония“, „Франкенщайн“, „Хамнет“, „Джей Кели“, „Марти Върховния“, „Битка след битка“, „Грешници“, „Train Dreams“ и „Злосторница: Част втора“.

Признание получиха и телевизионните продукции Adolescence, „Андор“, „Death by Lightning“, „The Diplomat“, „The Lowdown“, „Спешни случаи в Питсбърг“, „Разделение“, „Студиото“ и „Task“.

Церемонията беше закрита от актрисата, певица и писателка Карол Бърнет, която произнесе традиционната годишна благословия на AFI, отбелязвайки постиженията на отличените и размишлявайки върху собствената си дългогодишна любов към киното и телевизията.

Снимка: Getty Images

„Никога не съм губила дълбокото си уважение и любов към историите, които разказваме чрез киното и телевизията, и към всички, които стоят зад и пред камерата“, каза Бърнет и заключи: „Творческото сътрудничество винаги е било в сърцевината на нашата работа, а AFI ни обединява. Светът е по-добро място, защото сме чули вашите гласове.“

По време на обяда е бил прожектиран и характерният за AFI видеомонтаж March of Time („Маршът на времето“), който предлага мащабен поглед към ключови моменти в киното и телевизията от последните десетилетия, поставяйки тазгодишните лауреати в контекста на непрекъснато развиващата се история на двете медии, обобщава АП.

