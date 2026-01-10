Настанени в лозарско имение от 172 хектара в Бриньол, Амал и Джордж Клуни не продават вино под свое име. Но гроздето от техните четири хектара лозя се бере и преработва на място. За тези, които искат да опитат този дискретен провансалски тероар, ето коя бутилка да купят.

Докато новината за натурализацията на семейство Клуни във Франция обиколи света, на земята на имението Канадел в Бриньол лозята на звездната фамилия продължават да произвеждат грозде далеч от медийния шум. Макар само четири хектара да са посветени на лозарството, тези няколко редици лози са достатъчни, за да задоволят любопитството на любителите.

Производството е поверено на био кооператива на лозарите от Корен и влиза в състава на розе, наречено „Сен-Жорж“, което се продава на цена около 8,70 евро за бутилка. Зад тази организация стои добре позната фигура в света на провансалското винопроизводство, Лоранс Берлемон. Енолог, съоснователка на Cabinet d'agronomie provençale, от 2014 г. тя е собственик на фермата Saint Georges, разположена във Val, на няколко километра от Канадел.

През 2021 г. именно на тази община семейство Клуни дари 20 000 евро, за да помогне за поправянето на щетите, причинени от наводненията.

В средите си Лоранс Берлемон е еталон. Тя е тази, която е съпровождала Брад Пит преди да се присъедини към семейство Перрин, за да превърне Miraval в световен успех, и е участвала в създаването на лозето Marguï, което днес е собственост на Джордж Лукас.

Снимка: iStock

Ето как можете да си купите тази бутилка (и може би косвено да опитате продукцията от лозята на имението на Клуни)

Това розе е представено на сайта на производителя като „с красив цвят на праскова с ярки розови отблясъци”. При дегустация то се представя като „чисто и изразително“, с „палитра от аромати на цитрусови плодове, бергамот и розов грейпфрут“, придружени от „нотки на диви ягоди и лек флорален привкус“. На вкус виното се описва като „пълно и щедро“, подкрепено от „свеж финал“, което го прави „хармонично и елегантно розе“.

Какво е AI вино - вижте в следващото видео.

