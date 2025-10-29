Основателите на алкохония бранд Casamigos Джордж Клуни и Ранди Гербер разработват безалкохолна бира като следващото си съвместно начинание, съобщават източници пред Page Six.

Двамата приятели, които през 2017 г. продадоха компанията си за текила за 1 милиард долара на Diageo заедно с бизнес партньора си Майк Мелдман, ще пуснат на пазара новата безалкохолна бира с Мелдман през март.

Планираната безалкохолна марка изглежда има подобна история на Casamigos, която е създадена, когато Клуни и Гербер са били съседи с еднакви мексикански вили.

Те са известни и с приключенията си с мотоциклети в Мексико, Испания и други места. Casamigos е известна и с организирането на едно от най-звездните партита за Хелоуин в Холивуд.

„Ранди, Джордж и Майк не се пенсионираха – те се отдадоха на живота, който винаги са живели. Между пътуванията с мотоциклети и късните нощни забави, те тайно са създавали нещо ново: безалкохолна бира, направена от истински приятели за истински приятели - и свободата да се събудиш готов за всичко, което предстои“, пишат от компанията относно предстоящия проект.

Припомняме, че американският актьор Джордж Клуни продаде компанията си за текила Casamigos на Diageo за сумата от 1 млрд. долара.

"Ако ни бяхте питали преди четири години дали имаме компания за 1 млрд. долара, не мисля, че бихме потвърдили", заяви тогава Клуни пред CNBC.

"Това отразява вярата на Diageo в нашата компания и нашата вяра в Diageo. Но не отиваме никъде. Оставаме част от Casamigos. Започвайки с един шот довечера. Или може би с два", не пропусна да се пошегува той.

Ранди Гербер е съпруг на световноизсвестния супермодел от 90-те Синди Крауфорд, като двамата са женени от 1998 г.

