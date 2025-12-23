2025 година донесе много усмивки и нови попълнения в семействата на любимите ни звезди. От певици и актриси до риалити героини и спортни шампионки – бебешкият плач се носи навсякъде.

Кои известни личности посрещната своите рожби през 2025 г.

На 24 септември 2025 г. водещата на прогнозата за времето по bTV роди първото си дете – син на име Арън. Името на момченцето има древноеврейски произход и означава „високопочитан“, „избраник“. Красивата водеща на COOLt сподели снимка на детенцето си малко след изписването им. Малко повече от месец след това младата майка направи и погача на бебчето в луксозен столичен хотел, с шампанско, мечета и близки, а тя блесна с елегантен тоалет в бяло.

Певицата от „Гласът на България” роди второ дете – момиченце с прекрасно име Каталея.

Бургаската звездна двойка Кристина Дончева и Артьом Анатолиевич често споделят общи семейни снимки, а малката Каталея вече също радва аудиторията на родителите си.

Лилия Семкова

Народната певица и участничка във „Фермата“ роди момче на 14 февруари 2025 г. Тя сподели новината със снимка и кратък, но съдържателен текст - „Добре дошъл при мама и татко, щастие наше!“.

Атанасия Бачорски

Инфлуенсърката роди своето второ дете – син на име Боян – на 10 януари 2025 г. Това е трето дете за съпруга ѝ, бизнесмена Даниел Бачорски. Той има още син от нея - Даниел-младши от 2021 г. и дъщеря – Емели, от предишна връзка. Щастливата новина за сина си той сподели с емоционално видео в социалните мрежи.

Инфуенсърското семейство често привлича аудиторията с присъствието си в социалните мрежи, като Бачорски споделя както ежедневието си, така и снимки от техни пътешествия и от участието им в "Traitors: игра на предатели".

През 2025 година голяма радост се случи и на певицата Лора Караджова. Дъщерята на легендата в музиката Йордан Караджов стана майка за трети път. Тя посрещна на бял свят момченце, което носи красивото българско име Никола. „Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл, мъничък Никола ...“ написа тя и публикува снимка от болницата.

Освен на Никола, лъчезарната певица е майка и на дъщеря Алиса и син Матео. На 15 декември Караджова публикува първи кадър с Никола от разходка в парка.

Талантливата актриса Радина Боршош също посрещна на бял свят първото си дете през 2025 година. Припомняме, че веднага след раждането Боршош сподели снимка на малката ръчичка на момченцето си в своя профил в Instagram и написа: „Юлиан Томашевич вече е в прегръдките ни! И сме неописуемо щастливи! Сърцето ми е пълно.“

Снимка: Instagram

Мария Ванкова

Семейството на bTV също се разрастна през 2025 година. Репортерът и водещ на bTV Новините Мария Ванкова стана майка през ноември на момченце на име Борис.

„Борис е страхотен. Пожелан с много любов“, сподели развълнуваната млада майка.

Друго попълнение в редакцията на bTV бе първото дете на водещата на bTV Новините Виктория Готева-Димитрова и съпругът ѝ музикантът и продуцент Евгени Димитров-Маестрото. Двамата станаха родители на момче, което носи името на баща си - Евгени.

Камелия

На 22 септември 2025 г. попфолк певицата Камелия обяви, че семейството ѝ се е увеличило и те вече са четирима. Тя съобщи, че има дъщеричка, която носи името Касия. Новината беше изненадваща за фенове и близки от бранша. След множество опити за бременност, инвитро и желания за осиновяване – семейството преживява дълго очаквано щастие при раждането на Баян (2023) и сега Касия.

Актрисата и участничка във "Фермата" стана майка на близнаци през май. Двете момиченца са се родили с „надпревара“ коя да е първа. Разликата между тях е минимална – едната с четири минути по-рано, а другата с 580 грама повече. Актрисата отправи сърдечни благодарности към екипа от лекари, които са изродили близначките без операция.

Снимка: https://www.instagram.com/dayana.handjieva/

Ния-Косара

Ния-Косара от първи сезон на романтичното риалити „Ергенът“ също стана майка за първи път на 13 февруари. Ая Неделчева е дъщеря на Ния-Косара и интернет водещия Неделчо Богданов.

Валери Йорданова

През юли 2024 г. инфлуенсърката сподели, че очаква първото си дете с партньора си Мартин. Заедно разкриха пола на бебето по време на рождения ѝ ден, като публикува снимки с бременно коремче.

През януари 2025 г. роди сина си Алекс Мартин Македонски, като след това сподели кадри и емоционални моменти от първите дни с него, включително и празнуването на едномесечната му погача.

„Мис България“ 2009 обяви, че очаква третото си дете със съпруга си Ивайло, показвайки наедряло бременно коремче и споделяйки семейни моменти по време на лятото на 2025 г. По-късно тя разкри и пола на бебето – момиче, с интимно семейно празненство.

Снимка: Facebook/@Антония Иванова Петрова-Батинкова

На 22 декември 2025 г. роди дъщеря си Антония-Виктория Ивайло Батинкова, по естествен път.

Певицата стана майка за първи път през април тази година, когато роди сина си Езра Логин Кочишки и по-късно сподели за първи път снимки с него в социалните мрежи по повод Деня на детето, описвайки как новият етап в живота ѝ я прави „по-добра“.

Преди това тя беше откровено споделяше за бременността си, включително и за здравословните предизвикателства в напреднал етап, споделяйки, че очаква момченце.

Любомира Башева

Актрисата и половинка на актьора Башар Рахал, сподели първи снимки с бременното си коремче и по-късно роди първият си син - Анди, който се появи на бял свят в края на май 2025 г.

За Рахал това е трето дете, който вече има две дъщери от предишен брак.

Снимка: Facebook

Елена Бинева, световната и европейска шампионка от ансамбъла по художествена гимнастика и част от „златните момичета“, обяви през април 2025 г., че очаква първото си дете с партньора си Алан Аланович, като сподели снимки, които показват коремчето ѝ, а по‑късно разкри и пола на бебето - момиченце, което очаква с голямо вълнение.

Според публикациите в Instagram, става ясно, че е посрещнала своята Белла през август.

Надежда Росенова

Надежда Росенова, половинката на инфлуенсъра Калоян Димитров - Балан, познат от „Фермата“, роди второто си дете - син на име Тома, на 19 март 2025 г., след като двамата разкриха пола на бебето още през есента на 2024 г.

Тифани Тодорова

Голямата сестра на талантливата Крисия Тодорова роди първото си дете - момиченце на 13 март 2025 г., като семейството по‑късно сподели, че са избрали името Ноеми.

Ерика Зафирова

Олимпийската шампионка по художествена гимнастика Ерика Зафирова, част от „златните момичета“, роди дъщеря си на 25 март 2025 г., която кръсти Анна, споделяйки радостта си в социалните мрежи и отбелязвайки, че щастието ѝ се е случило на Благовещение.

Снимка: Instagram

Християна Тодорова

Бившата олимпийска гимнастичка роди първата си рожба - Елиа на 13 март, споделяйки щастливата новина в профилите си в социалните мрежи. Малката принцеса е тежала около 3,2 кг и е била 51 см, а майката по‑късно е показала кадри от първите моменти и празнуването на Великден с погача за своята дъщеричка.

Снимка: Инстаграм

След година, изпълнена с радостни новини, очакваме 2026 да донесе още усмивки и нови истории за любов и семейство. Защото животът продължава – с малки ръчички и големи мечти!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK