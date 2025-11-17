Талантливата Радина Боршош посрещна на бял свят първото си дете! Актрисата и фотографът Владимир Томашевич са приветстваха сина си днес, а новината съобщиха с голямо вълнение.

Боршош сподели снимка на малката ръчичка на момченцето си в своя профил в Instagram и написа:

„Юлиан Томашевич вече е в прегръдките ни! И сме неописуемо щастливи! Сърцето ми е пълно.“

Актрисата продължи с благодарности към лекарите на МБАЛ “Света София” - д-р Светлана Лекова и нейния екип, като ги нарече своите "герои".

Журналистката и майка на Радина Искра Владимирова, също сподели щастието си, че са я "повишили в ранг "Баба" във Facebook, като продължи:

"Имаме си Юлиан Томашевич - съвършено красив! Появи се и веднага ни взе сърцата и цялата обич на света е за него. Направо летя от щастие!

Бременността

През септември 2025 г., стана ясно, че Боршош очаква първото си дете, след като сама публикува снимка с наедряло коремче и текст:

„Цялата любов е в това очакване“.

Под снимката тогава сложи и синьо сърце, което подсказва за пола на бебето.

Снимка: Instagram

Заедно със съпругът ѝ Владимир Томашевич са женени от 2023 г.

Кариера

Радина започва да се занимава с актьорство още като ученичка - в IX клас влиза в театрална школа на Малин Кръстев към Младежкия театър „Николай Бинев“.

През есента на 2016 г. дебютира професионално на сцена с ролята на Джейн в постановката „Мери Попинз“.

От 10 юли 2020 г. е част от трупата на Народен театър „Иван Вазов“, където участва в постановки като „Три високи жени“, „Идеалният мъж“, „Бурята“ и др. В киното и телевизията има множество роли в сериали и филми.

Радина държи подробностите от личния си живот относително скромни и далеч от медиите. Типично за нея, фокусът е повече върху работата, а не върху публичния ѝ образ. Тъй като и съпругът ѝ е в артистичните среди, двамата често обединяват личния и професионалния свят.

Радина Боршош в подкаста "Малки разговори" - вижте тук:

