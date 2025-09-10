Радина Боршош е бременна и е в очакване на своята първа рожба. Актрисата от Народния театър „Иван Вазов“ показа наедряло коремче, от което личи, че тя е в напреднала бременност.

„Цялата любов е в това очакване“, написа 27-годишната актриса, оставяйки синьо сърце след изречението, което може да е вероятна препратка към пола на бебето.

На снимката Радина е с красива бяла рокля, която е по тялото и описва красотата на женските извивки по време на бременност.

В социалните мрежи актрисата получи десетки благопожелания от свои фенове, колеги и приятели.

„Много се вълнувам“, написа нейната колежка и приятелка Теодора Духовникова, а Ева Тепавичарова допълни „Обич за вас, прелестнна си, Раде!“.

Бащата на детето е фотографът Владимир Томашевич, с когото се ожениха през юни 2023 година. Двамата вдигнаха приказна сватба край язовир Пасарел.

Още в гимназията Радина прохожда в театралната школа на Малин Кръстев, в НАТФИЗ попада в класа на професор Стефан Данаилов. Филмите „Маймуна” и „Привличане” я изстреляха в киното, а от телевизията е позната със сериалите „Ние, нашите и вашите” и „Ягодова луна”. Още в началото на актьорския й път, тя играе с известни имена в професията - Юлиан Вергов, Асен Блатечки, Теодора Духовникова, Иван Юруков, Александър Сано, Ани Пападопулу, Мария Стефанова, Елена Петрова, Дарин Ангелов.

Освен успешна кариера като филмова и театрална актриса Радина Боршош обича да се занимава със сладкарство, което е едно от хобитата й, което се опитва да практикува при всяка свободна възможност. Посещавала е професионални курсове, на които се учи на тънкостите в занаята.

Радина не е от суетните момичета, не обича да прекарва дълго време пред огледалото, уважава модата и модните творения, но не е нещото, което да я влече.

Обожава да прекарва летата си на морето на каравана, с пуснати коси, без грим. Тези моменти са най-щастливите за нея, далеч от шума, суетата и динамиката.

