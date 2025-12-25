Една от най-вълнуващите магии на Бъдни вечер се крие в първата хапка от обредния хляб. Очите на всички около трапезата са вперени в парчето пред тях, а пръстите внимателно търсят твърдото усещане на монетата. Но какво се случва сутринта на Коледа?

Харчим ли късмета си през януари?

В първите часове на Коледа, често ни наляга следната мисъл: какво да правим с парата? Да я приберем в портфейла, за да „привлича“ още пари, или да я запазим в иконата като свят спомен за семейната топлина?

Снимка: istockphoto.com

Някои казват, че късметът трябва да се „похарчи“ веднага през януари – за нещо ценно или за почерпка, за да се завърти колелото на изобилието. Други вярват, че ако я изгубим или похарчим за битовизми, изпускаме благословията си.

Но знаете ли, че в много краища на България „късметът“ изобщо не е в желязото? Нека надникнем в етнографската карта на страната ни.

Какво НЕ се прави с късмета?

Не се дава на заем.

Не се харчи за алкохол или „лоши работи“.

Не се подиграва късметът.

Как се разпределя късметът по региони?

Традициите в България са толкова пъстри, колкото и шевиците по престилките на бабите ни. Ето как различните краища на страната тълкуват „парата“:

Шопски край (Софийско, Пернишко, Кюстендилско): Тук монетата е задължителна. Питката се разчупва от най-възрастния мъж, като първите парчета винаги са за къщата и за Бог и Св. Богородица, а следващите – за стопанството и семейството. Който намери парата, го чака година, пълна с берекет и „имане“.

Тук монетата е задължителна. Питката се разчупва от най-възрастния мъж, като първите парчета винаги са за къщата и за Бог и Св. Богородица, а следващите – за стопанството и семейството. Който намери парата, го чака година, пълна с берекет и „имане“. Северна България: В Дунавската равнина монетата е символ на здраве и плодородие. Често хлябът се меси с „мълчана вода, за да не се развали магията на късмета.

В Дунавската равнина монетата е символ на здраве и плодородие. Често хлябът се меси с „мълчана вода, за да не се развали магията на късмета. Тракийската низина: Тук нещата варират. В някои села парата е „нова“ мода. Традиционният късмет често е наричане – за нивите, за лозята или за децата.

Тук нещата варират. В някои села парата е „нова“ мода. Традиционният късмет често е наричане – за нивите, за лозята или за децата. Родопите: Тук е най-интересно – обикновено монета няма. В Родопите вярват, че „думата е по-силна от желязото“. Късметът е духовен – чрез благословията за мир и дълголетие.

Тук е най-интересно – обикновено монета няма. В Родопите вярват, че „думата е по-силна от желязото“. Късметът е духовен – чрез благословията за мир и дълголетие. Пирински край: В Югозапада монета се слага най-вече ако в къщата има деца – за да „расте късметът“ заедно с тях.

В Югозапада монета се слага най-вече ако в къщата има деца – за да „расте късметът“ заедно с тях. Странджа: Акцентът пада върху каденето и общата трапеза. Късметът не е предмет, а умението „да се задържи доброто в къщата“.

Монетата не е задължително правило за Бъдни вечер, а символ. Първоначално късметът е бил духовен дар, а не материален „печеливш“ билет.

