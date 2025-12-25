Една от най-вълнуващите магии на Бъдни вечер се крие в първата хапка от обредния хляб. Очите на всички около трапезата са вперени в парчето пред тях, а пръстите внимателно търсят твърдото усещане на монетата. Но какво се случва сутринта на Коледа?
Харчим ли късмета си през януари?
В първите часове на Коледа, често ни наляга следната мисъл: какво да правим с парата? Да я приберем в портфейла, за да „привлича“ още пари, или да я запазим в иконата като свят спомен за семейната топлина?
Някои казват, че късметът трябва да се „похарчи“ веднага през януари – за нещо ценно или за почерпка, за да се завърти колелото на изобилието. Други вярват, че ако я изгубим или похарчим за битовизми, изпускаме благословията си.
Но знаете ли, че в много краища на България „късметът“ изобщо не е в желязото? Нека надникнем в етнографската карта на страната ни.
Какво НЕ се прави с късмета?
- Не се дава на заем.
- Не се харчи за алкохол или „лоши работи“.
- Не се подиграва късметът.
Как се разпределя късметът по региони?
Традициите в България са толкова пъстри, колкото и шевиците по престилките на бабите ни. Ето как различните краища на страната тълкуват „парата“:
- Шопски край (Софийско, Пернишко, Кюстендилско): Тук монетата е задължителна. Питката се разчупва от най-възрастния мъж, като първите парчета винаги са за къщата и за Бог и Св. Богородица, а следващите – за стопанството и семейството. Който намери парата, го чака година, пълна с берекет и „имане“.
- Северна България: В Дунавската равнина монетата е символ на здраве и плодородие. Често хлябът се меси с „мълчана вода, за да не се развали магията на късмета.
- Тракийската низина: Тук нещата варират. В някои села парата е „нова“ мода. Традиционният късмет често е наричане – за нивите, за лозята или за децата.
- Родопите: Тук е най-интересно – обикновено монета няма. В Родопите вярват, че „думата е по-силна от желязото“. Късметът е духовен – чрез благословията за мир и дълголетие.
- Пирински край: В Югозапада монета се слага най-вече ако в къщата има деца – за да „расте късметът“ заедно с тях.
- Странджа: Акцентът пада върху каденето и общата трапеза. Късметът не е предмет, а умението „да се задържи доброто в къщата“.
Монетата не е задължително правило за Бъдни вечер, а символ. Първоначално късметът е бил духовен дар, а не материален „печеливш“ билет.
