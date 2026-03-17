Предстои още един ден в имението на любовта - изпълнен с неочаквани приключения и завладяващи емоции за всеки един от участниците.

Сутринта преминава под знака на емоциите от предходната вечер – в която се състоя една от най-изненадващите до момента церемонии на розата. В резултат на нея, две дами – Марая и Кати, напуснаха преждевременно шоуто, а трета получи шанса да остане. Става дума за Санта Китана, на която Стоян връчи така мечтаната роза. Ергенът мотивира решението си с думите, че младата жена му е направила впечатление като възпитан и адекватен човек и затова иска да ѝ даде шанс да разкрие повече от своята всъщност.

Това решение породи множество емоции сред момичетата. Затова, още „от ранни зори“, ги виждаме събрани на няколко групички да коментират случилото се.

„Пълен шок“, заявява в типичния си откровен стил Цветелина Велева. И насочва изказванията си към Санта Китана – за нея тя е човек, готов да направи много неща, само и само „да остане по-дълго по телевизията.“

„Аз пък мисля, че Санта заинтригува Стоян“, изразява своето мнение Гориция. „Така е“, съгласява се Пламена. „Защото той е човек, който обича внимание.“

Но Цветелина Велева продължава да е крайно категорична. „Тя става като за един път“, казва тя през смях.

Успоредно с това, една друга група момичета води своя задушевен разговор. В центъра е Санта Китана, която споделя емоциите си от случилото се предната вечер. „За момента категорично съм насочена към Стоян“, заявява тя. Но и добавя: „Забелязвам обаче, че в момента Симона държи челното място в групичката на Стоян“.

Защо обаче Илияна реагира остро на тези думи – казвайки, че Стоян се чувства уютно най-вече в нейната компания?



