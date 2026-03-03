Още едно предизвикателство предстои пред ергените и трите нови участнички. За се опознаят максимално добре и за да се почувстват един друг, пред тях е поставена любопитна задача.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

„Надявам се, че сте стопили ледовете и скъсили дистанцията“, казва водещият Наум, който се появява, за да разясни условията на задачата. „Ако не сте, точно това предстои да се случи сега.“

И бърза да представи двама инструктори по бачата, бавен и чувствен танц, чиято цел е да направят деня още „по-магнетичен“.

„О, ужас! Как се насадих на това и аз не знам“, възкликва Крис, който от самото начало е най-скептичен към трите нови дами.

Снимка: Филип Станчев

Това, което се изисква от участниците е да танцуват под ръководството на своите двама учители.

Стоян веднага „дръпва“ Санта Китана за своя дама. „Задължително исках да танцувам с нея, защото изглежда най-пластична“, обяснява той. И дотолкова се вживява в танца – под напътствията на опитната Китана , че в един момент дори се обръща към инструкторите с молба да покажат нещо „по-трудно“.

Снимка: Филип Станчев

Двамата дотолкова се увличат, че дори започват да изпълняват сложни пируети.

„Амбицията му малко изпревари таланта“, коментира с усмивка на уста Марин. „Ясно е откъде идва всичко“, добавя той, визирайки Китана.

В крайна сметка, всички са завладени от „магията на танца“ – кой колкото и както умее. И всъщност, се справят добре.

Но, все пак, като най-добра двойка се открояват Стоян и Китана. „Мисля, че има привличане между нас. Не знам до каква степен е истинско и до каква – първи импулс, но нека видим докъде може да се развие всичко.“

Снимка: Филип Станчев

Във видеото – вижте горещия танц между Стоян и Китана:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER