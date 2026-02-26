Коктейлът в епизод 8 на „Ергенът“, сезон 5, започна с флирт и закачки, но бързо се превърна в истинска арена на тестове, ревност и откровени признания. Някои решиха да играят стратегически, други – да бъдат болезнено искрени, а трети просто се опитаха да не изгубят… още 10 000 точки.

Вечерта за участниците започна с настроение. Румяна изненада Марин със специален подарък - рисунка от нея. На листа се виждат детайли като плаж, палми и животинки - всички по 2. Тя обясни, че за нея това символизира любовта.

Изненадите за него не свършиха. След като с Румяна се завърнаха при останалите, той получи личен урок по танго от Алия.

Междувременно Кристиян повика няколко момичета на индивидуални разговори, но не успя да задържи вниманието към себе си.

Емоциите за Марин продължиха с пореден тест, отново от Алия - невинен на пръв поглед въпрос: помни ли цвета на очите на момичетата, с които е бил на среща.

След няколко опита и колебания („зелени“, „има и кафяво“), се стигна до консенсус: очите ѝ са „пъстри“.

Докато едни спореха за цветове, други брояха до 20, за да овладеят емоциите си. Михаела откровено призна, че цяла вечер наблюдава как Марин кани други момичета на срещи и „пие от кокос“ с тях: „Опитвам се да броя от 10. Опитвам се да броя от 20. Ама той не идва.“

Ревността беше осезаема, макар и прикрита зад усмивки.

В разгара на вечерта напрежението отстъпи място на хумора. Симона донесе коктейл на Крис, което веднага предизвика коментар:

„Тука изгуби 10 000 точки!“

Той обаче отвърна спокойно, че няма нищо против жена да поеме инициативата. Жестът беше приет като част от играта – а в тази игра всяка точка е важна.

Оказа се обаче, че тримата ергени все още не знаят имената на всички момичета, което предизвика смях, но и повдигна вежди.

Повече акценти от коктейла - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът" 5.

