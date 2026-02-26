Участничката в австралийската версия на романтичното риалити „Ергенът“ Меган Маркс сподели какво се случва с днешна дата с нея – след като бе диагностицирана през 2023 г. с тежко дегенеративно мозъчно заболяване.

Меган бе една от дамите, достигнали до финала на четвъртият сезон на шоуто в Австралия, който бе излъчван през 2016 г. Главен герой в него бе ергенът Ричи Страхан, чиято задача бе да ухажва 25 жени.

От своя Меган се превърна в истинска звезда, след като стана първият участник, отказал розата, предложена от Страхан. По-късно тя се появи и в „Любов в рая“.

За съжаление обаче днес Меген е изправена пред огромно изпитание - което я е „потопапя в скръб за живота, който не е изживяла“, както самата тя се изразява.

Снимка: instagram/megan.leto.marx

Едва на 36 години тя се бори с рядка спиноцеребеларна атаксия, която засяга частта на мозъка, отговаряща за координацията, както и гръбначния стълб. На този етап все още няма лечение на това генетично прогресиращо заболяване, което засяга между един и пет души на 100 000 - и може да повлияе на зрението, речта и подвижността.

В интервю за Mamamia Меган споделя: „Има вид скръб, с която рядко се сблъскваме и може би не се замисляме за нея. Това не е скръбта от смъртта, нито дори скръбта след диагноза. Това е скръбта за живота, който си представяхме, че можем да живеем, и бавното осъзнаване, че той няма да се случи.“

Снимка: instagram/megan.leto.marx

Меган казва още, че на иска да се срамува от случилото се. Затова не се колебае открито да говори за болестта. И допълва, че е премахнала всички излишни елементи от живота си, за може да се съсредоточи върху това, което все още може да прави.

Тя остава истински активна, прекарвайки максимално много време на открито – къмпинг, уиндсърфинг и разходки с любимото си куче на плажа. Креативните занимания също подхранват душата ѝ – свирене на китара, рисуване и четене.

Снимка: instagram/megan.leto.marx

И не пропуска да отправи важно послание към хората, живеещи с хронични заболявания: „Не позволявайте вашата скръб да бъде пренебрегвана – за удобство на другите. Оплаквайте това, което е загубено, но помнете какво все още остава от живота ви. Така освобождавате пространство не за фантазия, а за живот, който е честен, обитаем и все още ваш.“

С разбито сърце Меган каза, че ще настъпи ден, когато няма да може да говори, да ходи и дори да преглъща.

Тя също така съжалява, че експериментални терапии, които биха могли да помогнат на състоянието ѝ, като лечение със стволови клетки, са далеч извън възможностите ѝ да ги си позволи. Въпреки това, изключва възможността за събиране на средства чрез кампании.

Вместо това, съвсем безкористно заявява: „Съзнавам, че има хора, чиито нужди са много по-належащи от моите.“

А какво се случва със сезон 5 на романтичното риалити у нас - вижте във видеото някои моменти:

