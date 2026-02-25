Последните години не са никак леки за Кристина Апългейт. През 2021 г. актрисата бе диагностицирана с множествена склероза (МС) - и оттогава насам тя всячески се бори с болестта.

Наскоро Кристина даде информация за това какво се случва с нея с днешна дата. Тя призна в интервю за People, че в момента е „предимно прикована към леглото“ заради силни болки и симптоми, които са се влошили.

„Никой не е застрахован от трудности. Всъщност животът може да бъде ужасно труден. Затова се опитвам да бъда колкото се може по-искрена в ситуацията, в която съм,“ каза тя.

Болката я държи в леглото по-голямата част от деня, но тя полага огромни усилия заради дъщеря си, Сейди, която е на 15 години. Кристина казва, че най-ценните моменти са, когато успява да я заведе на училище. „Това е едно от нещата, които ми доставят най-голямо удоволствие. Това е единственото време, когато оставаме само двете. Казвам си: „Просто я заведи безопасно до училище, после се върни и легни отново.’ И това и правя.“

Снимка: Getty Images

Откакто обяви диагнозата си през 2021 г., Кристина Апългейт избра да говори открито за влиянието на множествената склероза върху живота ѝ - от проблеми с движението до хроничната болка и силна умора. Все пак, през последните години публичните ѝ изяви са все по-редки, а сега признава, че болестта сериозно ограничава ежедневните ѝ дейности.

Междувременно актрисата обяви, че се готви да публикува мемоарите си „You With The Sad Eyes“, планирани за издаване на 3 март. Книгата не акцентира само на болестта – разказва и за детството ѝ като преждевременно известна звезда, травмите, които е преживяла, и токсичните връзки от миналото.

Живот, белязан от трудности

Кристина е дъщеря на актрисата Нанси Приди, която е имала проблеми с хероиновата зависимост и насилствени връзки. Звездата споменава, че между 3 и 7-годишната си възраст е преживяла „един от най-трудните периоди“ - в нестабилна среда, с мъже, влизащи и излизащи от живота на майка ѝ и с епизоди на насилие и употреба на наркотици.

„Не е приятно да видиш майка си да плаче на пода и никой да не се грижи за нея,“ казва тя.

Любовният ѝ живот също не е лишен от страдания. Тя е говорила за бившия си приятел, Лий Гривас, който почива от предозиране през 2008 г., едва на 26 години.

Във видеото - как една българка се бори с тежкото заболяване множествена склероза:





