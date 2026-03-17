Винаги усмихнатият Стоян има още поводи за усмивки – той е на индивидуална среща със Симона. И решава да заведе избраницата си на романтична разходка сред природата.

Ето защо виждаме двамата участници в „Ергенът“ 5 насред джунглата на Шри Ланка, държейки се за ръце, а крайната им цел е красив водопад, който буквално оставя без дъх.

„Аз казах, че съм фен на такива неща – единствено при условие, че съм се наспала“, казва с усмивка Симона. А Стоян бърза да сподели, от своя страна, че е изключително щастлив, че е в нейната компания, защото тя е „много сексапилна жена“.

Симона е леко скептична по отношение на ергена и неговата близост. И това личи в отношението ѝ към него. Нещо, което Стоян веднага усеща. И затова казва: „Вместо да се радваш, че се грижа за теб, ти само мрънкаш“, прегръщайки я и притискайки я до себе си.

Малко след това обаче той прави неочакван гаф, коментирайки облеклото на своята придружителка. Вследствие на което което Симона споделя: „Понякога шегите му ми идват в повече.“

В крайна сметка, въпреки пререканията, двамата остават очаровани и завладени от красотата на природата около тях. Дотолкова, че дори решават да „се гмурнат във водите на водопада. А Стоян придобива смелост и дори сваля част от дрехите на Симона.

Как реагира младата жена на тази постъпка и докъде стигна флиртът им, вижте в двете видеа - горе и долу в публикацията:

