По време на коктейла в „Ергенът“, епизод 14, Стоян и Пламена най-сетне намериха време да поговорят насаме. Двамата се настаниха близо един до друг на дивана, а разговорът им започна в типичния за Стоян леко шеговит стил.

Още в началото Пламена отбеляза, че коктейлите не са любимата част от романтичното приключение в Шри Ланка. Стоян веднага се пошегува, че вероятно това е така, защото не ѝ обръща достатъчно внимание.

Между двамата бързо се появи закачка около „блясъка“ по лицето на ергена. Той обясни, че е от кремовете и грима на дамите, с които се е срещал насаме тази вечер, защото той често докосва лицето си, докато е с тях.

„Погледни – целият диван блести“, каза той с усмивка, като се опита да смени фокуса на разговора, който продължи с още закачки.

Въпреки хумора, Пламена се опита да насочи разговора към нещо по-сериозно. Тя сподели, че е забелязала промяна в поведението на Стоян през последните дни.

„Първо беше супер забавен, игрив и хумористичен. После стана леко стегнат и напрегнат. А сега сякаш си по-равновесен“, отбеляза тя.

Стоян призна, че вероятно и трите версии са част от истинския му характер.

Междувременно дистанцията между двамата постепенно намаляваше, а флирта продължи да се развива. Стоян призна, че ароматът ѝ определено му харесва.

„Може ли да проведем по-задълбочен разговор? Пак бягаш от него“, попита го Пламена директно.

Снимка: Филип Станчев

Стоян отговори с нова шега, а разговорът отново тръгна в по-леката посока. По-късно Пламена призна, че близостта помежду им не е проблем за нея – но очаква нещо повече от закачки.

Участничката добави, че още на предишния коктейл е дала знак, че търси по-сериозен и личен разговор.

„Опитах се да му намекна, че държа на нещо по-сериозно и по-лично. Но той усилено избягва тази тема. А това просто не е моето“, каза Пламена.

