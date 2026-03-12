Напрежението в имението на „Ергенът“ продължава да расте, а разговорите между участничките стават все по-откровени. Част от момичетата се събраха, за да обсъдят отношенията си с Марин, както и това кои според тях са неговите фаворитки.

След женската тренировка Алия заяви, че според нея Марин вече има две фаворитки, към които проявява по-силен интерес – Михаела и Руми.

Според нея Михаела получава повече внимание и подкрепа, докато при Руми ситуацията е по-различна. Именно затова тя призна, че е решила да даде своеобразен „жокер“ на Румяна, като я покани да поговорят насаме.

По думите ѝ обаче други участнички са интерпретирали поведението му по различен начин и дори са казали, че виждат „червени флагове“ в държанието на Марин.

„Понякога „червен“, означава „червен“. Нищо повече“, поясни тя и добави, че не е искала думите ѝ да бъдат тълкувани като критика към някого.

Разговорът продължи с анализ на поведението на различните момичета в имението. Според някои от участничките има хора, които се влияят силно от реакциите на останалите и се възползват от тях. Румяна посочи поведението на Михаела като пример за това, че търси слабостите у останалите.

Според момичетата Михаела изглежда по-емоционална и има нужда от повече внимание. Румяна пък е по-спокойна и търпелива – може да изчака и да наблюдава ситуацията, без да реагира прибързано.

Именно заради това някои от момичетата смятат, че връзката между Марин и Руми има потенциал да се развие по-естествено. Дали това наистина е така и към кого ще се насочи вниманието на Марин – предстои да разберем.

